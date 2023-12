La justicia europea avala la Superliga y ve ilegal que la FIFA y la UEFA exijan autorizarla previamente

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala Superliga al considerar que es ilegal que la FIFA y la UEFA exijan autorizarla previamente.

En una sentencia publicada este jueves, el tribunal con sede en Luxemburgo defiende la ilegalidad de esta autorización previa porque "las facultades de la FIFA y la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado".

Además, el TJUE considera que hay "restricción de la competencia" en el hecho de que estos dos organismos tengan el "control exclusivo" de los derechos de explotación de las competiciones.

El pronunciamiento del tribunal responde a una demanda presentada en un juzgado de Madrid por parte de la compañía impulsora de la Superliga -una iniciativa de algunos clubs deportivos, entre ellos el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, para crear una nueva competición de fútbol- después de que la FIFA y la UEFA amenazaran con sanciones en los clubs y jugadores que participaran. Alegaban que las normas de autorización de las competiciones y explotación de los derechos de difusión son contrarias al derecho europeo.

En la sentencia, el TJUE los ha dado la razón al considerar que las competiciones de fútbol y la explotación de los derechos de difusión son actividades económicas y, por lo tanto, tienen que respetar las normas comunitarias en materia de competencia y libertad de circulación. El tribunal también argumenta que la FIFA y la UEFA "están abusando de su posición dominante" porque se han otorgado la facultad de decidir "en qué condiciones pueden entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras" sin que los criterios sean "transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados".

"De la misma manera, sus normas de autorización, de control y sancionadoras, teniendo la cuenta su carácter arbitrario, tienen que ser calificadas como restricción no justificada a la libre prestación de siervas", dice el tribunal, que remarca que en su sentencia no se pronuncia sobre si se tiene que autorizar o no la Superliga.

En el caso de los derechos de explotación, el tribunal argumenta que las normas impuestas por la FIFA y la UEFA pueden estar perjudicando los clubs europeos de fútbol, el conjunto de personas que operan en los mercados de medios de difusión y los consumidores y telespectadores porque "les están impidiendo beneficiarse de nuevas competiciones potencialmente innovadoras o interesantes".

La sentencia del TJUE es contraria a la opinión emitida por el abogado general en diciembre del 2022, en la cual el magistrado apuntaba que las normas de la FIFA y la UEFA eran compatibles con el derecho comunitario sobre la competencia. En la sentencia, el tribunal apunta justamente al contrario.