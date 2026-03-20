Societat
Les obres de rehabilitació del Rancho Grande començaran a l’abril: «Per fi tornarem a casa»
La comunitat obté la inversió necessària pels treballs, dos anys després d’abandonar l’edifici
El silenci que avui envolta el Rancho Grande contrasta amb el passat convuls que ha marcat aquest edifici del Serrallo, que fa no massa anys es va convertir un dels punts més conflictius del barri mariner. Les façanes dels números 2 i 4 del carrer Sant Andreu, evidencien les ferides de l’abandonament: finestres tapiades, parets castigades i una presència constant de coloms que han convertit l’immoble en un refugi improvisat. Entre plomes, excrements acumulats i racons on sovint apareixen aus mortes, l’edifici s’ha anat degradant fins a oferir una imatge colpidora en ple barri mariner.
Però aquesta situació té data de caducitat. A principis d’abril està previst que comencin les obres de remodelació del Rancho Grande, una intervenció molt esperada que arriba després d’anys d’esforços i tràmits per part de la comunitat de propietaris. «Per fi podrem tornar a casa. Comencem a veure la llum al final del túnel», expressa Íngrid Martínez, presidenta de la comunitat de veïns. El projecte va fer un pas clau l’octubre de l’any passat, quan la comunitat va rebre una subvenció dels fons europeus Next Generation de poc més de 800.000 euros per rehabilitar l’edifici, dins d’un paquet d’ajuts impulsat per la Unió Europea destinat a millorar l’eficiència energètica dels habitatges. Això sí, l’ajut obligava la comunitat a trobar la resta del finançament per executar l’obra. Durant mesos, les entitats bancàries han rebutjat concedir el crèdit necessari. En les darreres setmanes, però, els propietaris han aconseguit tancar l’operació a través de l’Institut Català de Finances, fet que ha permès desbloquejar definitivament el projecte. «Hem patit molta angoixa. Hem viscut dos anys fora de casa com hem pogut», explica Martínez. «Portem sis o set anys treballant-hi», explica Orlando Rubio, l’arquitecte tècnic que ha acompanyat els propietaris amb l’elaboració del pla de rehabilitació, juntament amb David Hurtado.
32 habitatges
L’edifici compta amb 32 habitatges i la intervenció se centrarà en la rehabilitació de l’envoltant exterior. Els treballs duraran un sis mesos. «Per fi serà una realitat i es posarà fi a una problemàtica que fa molts anys que s’arrossega», expressa Nacho García, conseller d’Urbanisme. Una gran notícia pel Serrallo.