Diari Més

Societat

Les obres de rehabilitació del Rancho Grande començaran a l’abril: «Per fi tornarem a casa»

La comunitat obté la inversió necessària pels treballs, dos anys després d’abandonar l’edifici

L’edifici compta amb 32 habitatges i un gran nombre són propietat d'entitats bancàries, que s'han desentès dels problemes. El 2020 es va dur a terme una operació per fer fora els okupes.GERARD MARTÍ G. MARTÍ

Publicat per
Oriol CastroRedactorJohn BugarinRedactor
Tarragona, Tarragona

Creat:

Actualitzat:

El silenci que avui envolta el Rancho Grande contrasta amb el passat convuls que ha marcat aquest edifici del Serrallo, que fa no massa anys es va convertir un dels punts més conflictius del barri mariner. Les façanes dels números 2 i 4 del carrer Sant Andreu, evidencien les ferides de l’abandonament: finestres tapiades, parets castigades i una presència constant de coloms que han convertit l’immoble en un refugi improvisat. Entre plomes, excrements acumulats i racons on sovint apareixen aus mortes, l’edifici s’ha anat degradant fins a oferir una imatge colpidora en ple barri mariner.

Però aquesta situació té data de caducitat. A principis d’abril està previst que comencin les obres de remodelació del Rancho Grande, una intervenció molt esperada que arriba després d’anys d’esforços i tràmits per part de la comunitat de propietaris. «Per fi podrem tornar a casa. Comencem a veure la llum al final del túnel», expressa Íngrid Martínez, presidenta de la comunitat de veïns. El projecte va fer un pas clau l’octubre de l’any passat, quan la comunitat va rebre una subvenció dels fons europeus Next Generation de poc més de 800.000 euros per rehabilitar l’edifici, dins d’un paquet d’ajuts impulsat per la Unió Europea destinat a millorar l’eficiència energètica dels habitatges. Això sí, l’ajut obligava la comunitat a trobar la resta del finançament per executar l’obra. Durant mesos, les entitats bancàries han rebutjat concedir el crèdit necessari. En les darreres setmanes, però, els propietaris han aconseguit tancar l’operació a través de l’Institut Català de Finances, fet que ha permès desbloquejar definitivament el projecte. «Hem patit molta angoixa. Hem viscut dos anys fora de casa com hem pogut», explica Martínez. «Portem sis o set anys treballant-hi», explica Orlando Rubio, l’arquitecte tècnic que ha acompanyat els propietaris amb l’elaboració del pla de rehabilitació, juntament amb David Hurtado.

L’edifici compta amb 32 habitatges i la intervenció se centrarà en la rehabilitació de l’envoltant exterior. Els treballs duraran un sis mesos. «Per fi serà una realitat i es posarà fi a una problemàtica que fa molts anys que s’arrossega», expressa Nacho García, conseller d’Urbanisme. Una gran notícia pel Serrallo.

El Rancho Grande ha estat durant anys un dels punts més problemàtics del Serrallo, amb episodis d’ocupació il·legal i conflictes de convivència. La situació va arribar a un punt crític el 2020, quan un ampli dispositiu policial va desallotjar els ocupants de l’immoble. Almenys la meitat dels pisos són propietat d’entitats bancàries, que els mantenen buits des de fa anys i se n’han desentès, fet que també ha contribuït al deteriorament de l’immoble. Posteriorment, els informes tècnics municipals van detectar deficiències estructurals greus. El 17 d’octubre del 2023, l’Ajuntament va declarar l’edifici inhabitable i va signar un decret que obligava al desallotjament dels veïns per motius de seguretat. Les setze famílies que encara hi residien van haver d’abandonar les seves llars. Els serveis socials municipals els van oferir allotjament temporal d’urgència en un hotel de la ciutat i dues famílies en situació de vulnerabilitat van accedir a un contracte de lloguer assequible a través del Servei Municipal de l’Habitatge. «No hem llençat mai la tovallola. Volíem tornar», diu Martínez.
