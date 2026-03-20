L’Starraco Infinity preveu rebre 10.000 visitants en una edició reforçada
L’Ajuntament augmenta l’aposta per l’esdeveniment, que programarà unes 90 activitats durant el cap de setmana
Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Starraco Infinity, que omplirà el Palau i Recinte Firal i de Congressos del multivers més fantàstic. Enguany ho fa carregat de novetats amb la presència d’artistes internacionals de renom (Natalia Tena, Devon Murray, Javier Botet, Grangel Studio, i amb experiències immersives i photocalls que traslladaran el públic assistent a l’interior de les sagues més mítiques i estimades del gènere: Star Wars, Stargate, Stranger Things o Harry Potter estaran presents al saló amb recreacions d’escenes i espais icònics fins ara mai vistos, ja que han estat creats expressament per a aquesta cita.
Pas endavant
«Aquesta edició suposa un pas endavant tant en dimensions com en qualitat», va expressar ahir Iván Carrasco, president de l’Associació Starraco Unlimited, en l’acte de presentació de l’esdeveniment. La previsió dels organitzadors és poder arribar a acollir 10.000 visitants. En les darreres cites, l’afluència ha sigut d’unes 8.000 persones. «Els continguts i les experiències que hem preparat són molt potents, estan pensades per satisfer el públic fandom i, alhora, per emocionar el públic familiar», va exposar Montse Adan, consellera de Promoció Econòmica. En aquest sentit, Adan va remarcar que «no és un saló per veure’l i marxar, sinó un espai a on passar—hi tot el dia o, fins i tot, el cap de setmana sencer, perquè, l’oferta és molt completa i variada». Des de l’organització i l’Ajuntament s’ha remarcat que la celebració al mes de març, just abans de Setmana Santa, respon a una estratègia per atraure visitants i contribuir a la desestacionalització turística. En aquest sentit, es convida el públic a gaudir de l’esdeveniment durant tot el cap de setmana, amb activitats ininterrompudes de 10 del matí a 8 del vespre. En aquesta programació també destacarà l’exposició commemorativa amb motiu del 60è aniversari de Star Trek, així com rèpliques exactes de vehicles tan emblemàtics i recordats pel gran públic com són els de Jurassic Park, El cotxe fantàstic o Els Caçafantasmes. Ja es poden adquirir les entrades al web de l’Ajuntament i consultar la programació al web de Starraco Infinity.