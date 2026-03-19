Tarragona qüestiona la URV i s’esborra de l’estudi europeu sobre el consum de drogues
Ematsa considera que l’anàlisi de les aigües residuals que fa l’agència de la Unió Europea no és correcte
Tarragona s’ha esborrat enguany de l’estudi sobre el consum de drogues arreu de les ciutats europees. L’Agència de Drogues de la Unió Europea publica un anàlisi anual de les aigües residuals d’arreu del continent on exposa la presència de les substàncies a l’orina. En els últims dos anys, aquest estudi havia situat Tarragona com la segona ciutat amb major consum de cocaïna d’Europa. El grup de Cromatografia i aplicacions mediambientals de la Universitat Rovira i Virgili treballa en l’estudi. Però des d’Ematsa no es dona versemblança als resultats i s’ha decidit no participar-hi més. Ahir es va publicar el nou estudi, que exposa un augment del consum de gairebé el 185% a Barcelona respecte fa dos anys, així com una pujada també a Lleida. «No té ni cap ni peus. Es van utilitzar mostres que nosaltes utilitzem pel control intern. S’utilitzen diferents mètodes i laboratoris i hi veiem massa feblesa. La incertesa dels resultats creiem que podria arribar al 90 o 100%», expressa Daniel Milan, gerent d’Ematsa. Més enllà, des de la companyia exposen que la URV no està acreditada per aquesta mena de proves per part la Entidad Nacional de Acreditación.
La URV es defensa
Unes acusacions que des de la universitat tarragonina desmenteixen. «Els nostres resultats són correctes perquè són mostres cegues que estan validades per un treball interlaboratori a nivell europeu. A la mostra no hi ha cap problema», exposa Rosa Maria Marcé, catedràtica de Química Analítica de la URV. A més, des de la companyia pública s’indica que les mostres de l’estudi només eren d’una depuradora, quan a Tarragona n’hi ha dues, i que recull aigües residuals de Constantí i els Pallaresos. «L’estudi a Espanya només agafa 27 mostres de depuradores, quan hi ha 50 províncies. Molts països com França o el Regne Unit no hi han participat els últims anys. Molt representatiu no sembla», exposa Milan.
Tot i això, des de la universitat es considera que això no ha de posar en dubte els resultats publicats. «Els resultats són fiables i correctes. Si no, no es publicarien. Si encaixa en el rang previst, significa que és correcte i estem alineats amb la resta de laboratoris. A França, per exemple, no hi han participat perquè no hi ha laboratoris que facin aquests anàlisis. Però molts altres països sí que hi participen», indica Marcé. En els últims anys de l’estudi, es recullien mostres d’aigua residual de 24 hores durant una setmana entre març i maig. En aquestes mostres s’analitzaven els metabòlits de la cocaïna, del cànnabis i les drogues amfetamina, metamfetamina, èxtasi i ketamina.
Les drogues arriben a les aigües residuals a través de l’orina ja sigui la pròpia droga perquè no és del tot assimilada o el metabòlit que genera el cos en prendre una droga. Aquestes drogues i/o metabòlits es determinen pels investigadors a les aigües residuals mitjançant una extracció en fase sòlida i la posterior determinació per cromatografia.
Ubicació estratègica?
L’agència europea va plantejar, quan es van publicar els últims estudis on apareixia Tarragona, que el consum a la ciutat podria estar relacionat amb la seva ubicació estratègica, la seva activitat portuària i la seva connexió amb xarxes de drogues. Tot i això, cap administració o cos policial té una explicació clara.