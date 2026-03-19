Societat
La nova ETAP de Bonavista redueix la dependència de Tarragona de l'aigua de l'Ebre gràcies a dos pous propis
La nova instal·lació garanteix el subministrament a 40.000 persones dels barris de Ponent
L'empresa d'aigües de Tarragona, Ematsa, ha presentat aquest dijous la nova Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Bonavista, que permetrà reduir la dependència de la ciutat de l'aigua de l'Ebre, subministrada des del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). La nova instal·lació s'abastirà del CAT però també de dos pous propis de la ciutat, que subministraran 120.000 litres per hora cadascun.
Fins ara ja s'agafava aigua d'aquests dos pous però el nou equipament permet aprofitar-ne molta més i per l'increment de capacitat de potabilització. Així, fins a 40.000 persones dels barris de Ponent es podran abastir "durant setmanes" únicament amb aquestes dues noves aportacions, en cas que fallés la canonada del CAT.