L’Ajuntament vol que cada tarragoní tingui una biblioteca a 15 minuts
El consistori presenta la previsió de nous equipaments a la ciutat pels pròxims setze anys
L’Ajuntament de Tarragona va presentar el seu pla perquè cada tarragoní tingui una biblioteca a quinze minuts de casa seva. És un document a setze anys vista, que posa calendari als nous equipaments previstos a la ciutat. Per articular la nova xarxa, el pla divideix la ciutat en quatre zones bibliotecàries, centre, nord, llevant i ponent, elaborades a partir de criteris poblacionals i territorials.
La xarxa prevista inclou una biblioteca central urbana, cinc biblioteques de proximitat i dos punts de lectura. L’ordre d’execució respon tant a les zones amb més dèficit d’equipaments com al calendari de desplegament dels plans parcials urbanístics, que determinaran el creixement de població en cada àrea durant les properes dues dècades.
«Cal implantar els serveis bibliotecaris municipals responent al principi d’accessibilitat universal, per garantir l’accés equitatiu als serveis bibliotecaris amb independència de l’edat, l’origen, la situació socioeconòmica o les capacitats de les persones», va exposar la consellera de Cultura, Sandra Ramos. El Mapa de la Lectura Pública del sistema bibliotecari de Catalunya fixa en l’art. 28 de la Llei 4/1993, de 18 de març, la necessitat de 4-5 biblioteques locals de proximitat a ciutats d’entre 150.000 i 200.000 habitants, a banda de la biblioteca central urbana.
Canvis a Ponent
La zona de Ponent, als barris de Torreforta, Campclar i Bonavista, amb una població actual de 39.294 persones, és la part de la ciutat que experimentarà un major creixement poblacional, ja que segons les previsions actuals per a l’any 2050 hi poden arribar a viure al voltant de les 64.000 persones. En aquesta zona de Ponent s’hi preveuen dos equipaments: la Biblioteca Pepita Ferrer i la Biblioteca de Bonavista. La zona Centre té previst comptar amb dos equipaments bibliotecaris: l’actual Biblioteca Pública de Tarragona i una nova biblioteca municipal de proximitat instal·lada a l’edifici actual de la BPT un cop aquesta s’hagi traslladat a la Tabacalera. A banda, una sala també al futur Centre Cívic de la Part Alta, l’actual seu de l’ICAC. A la zona de Llevant es preveu la construcció d’una biblioteca a la Vall de l'Arrabassada i d’una sala de lectura habilitada dintre del futur Centre Cívic de Llevant.