POLICIAL
Enxampat conduint la moto del seu pare sense permís, amb ell a sobre, per l'AP-7 a Tarragona
Ambdós circulaven a gran velocitat per l'autopista i van desobeir les ordres d'aturar-se. Els Mossos els van denunciar penalment
Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment dimecres la tarde un pare i el seu fill a Tarragona perquè aquest darrer conduïa la moto sense disposar de permís. A més circulaven a gran velocitat per l'AP-7 i van desobeir les ordres d'aturar-se. El jove també va ser denunciat per desobediència i conducció temerària.
Els fets van tenir lloc a les 07.50 hores al punt quilomètric 245 de l'AP-7 al terme municipal de Tarragona. El motociclista circulava a velocitats d'entre 180 i 190 km/h i va desobeir constantment les ordres dels agents per tal d'aturar-se.
Finalment, els agents de la policia autonòmica van aconseguir aturar-los i van comprovar que conduïa la moto del seu pare sense haver obtingut mai el permís de conduir. Per aquest fet, el motociclista de 21 anys, va ser denunciat penalment igual que el seu pare de 51 anys, com a coautor ja que va permetre que fes ús de la moto coneixent aquesta circumstància.
El motorista a més, va ser denunciat administrativament per desobediència als agents de l'autoritat i conducció temerària. El vehicle va quedar immobilitzat en aquesta via interurbana fins a la seva recollida per part d'una persona amb possessió del corresponent permís.
Novell circulant de forma temerària a Amposta
Els Mossos d'Esquadra també van detectar en un control de velocitat a Amposta un conductor novell circulant per la TV-3408 a 170 km/h en un tram limitat a 80 km/h.. Per aquest motiu el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible.