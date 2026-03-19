SOCIETAT
Crònica: Vox topa amb una Bonavista que no avala el seu discurs
Veïns del barri i col·lectius socials van rebutjar la marxa contra la «islamització massiva»
Fa aproximadament un mes que Vox anunciava un «calendari de manifestacions» a Catalunya contra la «islamització i la immigració massiva». Ahir, la «gira» del partit ultradretà feia la seva primera parada a Tarragona, al barri de Bonavista, on la mobilització, que va reunir un centenar de persones, va topar amb un escenari menys còmode del previst.
L’ambient es començava a tensar al voltant de les sis de la tarda, quan l’ampli desplegament policial generava inquietud entre els veïns. Molts miraven amb curiositat la concentració contrària, que començava a desplegar pancartes davant la mesquita del barri, punt inicial de la convocatòria.
«Acabo d’arribar a casa i m’ho he trobat tot tallat, però no tenia ni idea que això anava a passar avui», deia la Mariel Hernández, encara amb la bossa a la mà. «Fa tres anys que visc aquí i crec que hi ha una bona convivència. Però Vox el que busca és provocar i fer espectacle, i sembla que això aconseguirà», lamentava.
Els col·lectius antifeixistes, que van reunir unes 300 persones, no van poder avançar gaire en la seva marxa, quedant retinguts per l’operatiu policial en un tram de carrer. Vox tampoc seguia el recorregut previst, començant el seu itinerari a l’aparcament del Mercat de Bonavista, lluny dels crits de «Fora feixistes dels nostres barris».
Els diferents grups no van arribar a creuar-se, però això no va evitar moments de crispació. Diversos veïns es feien sentir des dels balcons, increpant als manifestants de Vox a mesura que avançaven pels carrers del barri. Alguns, fins i tot, llençaven ous, mentre altres s’atrevien a baixar al carrer, asseient a la calçada per intentar el pas de la comitiva.
«Sabíem que avui vindrien, però no anàvem a caure en la temptació, perquè és el que volen», explicava la Noor García, que escridassava els participants, juntament amb les seves amigues. Onejaven amb orgull i ràbia la bandera del Marroc, regalada de forma improvisada pels manifestants de l’altra banda. «No hem pogut evitar sumar-nos. Davant la ignorància, has de defensar els teus drets. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà?», es preguntava la jove.
No tothom va optar per confrontar. Alguns residents seguien l’escena des dels portals, amb una barreja de sorpresa i incredulitat. «Havíem sentit que avui hi havia la manifestació, però no érem conscients de la magnitud», comentava Daniel Carrasco, acompanyat de la seva família.
«Fa 28 anys que visc en aquest barri i mai he tingut cap problema. Soc homosexual i tinc amics marroquins, tinc amics de tot el món, perquè a Bonavista hi ha gent d’arreu. No entenc això que fan, l’únic que volen és fer mal al barri», afirmava. «Després compren a les seves botigues perquè són més barates. Són uns hipòcrites», afegia.
El traçat dels ultradretans va arribar al seu final amb un parlament en què es van repetir consignes contra la immigració i el multiculturalisme, amb demandes de tancament de fronteres i una crida a la deportació de persones en situació irregular.
Mentrestant, a pocs carrers de distància, la mobilització antifeixista continuava retinguda, a l’espera que es dissolgués el dispositiu policial. No va ser fins al final de l’acte que els col·lectius contraris van poder reprendre la marxa i recórrer els carrers del barri.
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, havia assegurat en anunciar aquestes mobilitzacions que «és hora que els barris tornin a ser dels veïns». Ahir, però, a Bonavista els veïns ja hi eren, i ho van fer notar.