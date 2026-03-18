Tarragona vol millorar el turisme amb un nou pla de màrqueting: «Hem de jugar la Champions»
Rubén Viñuales: «Volem un turisme de qualitat, no de quantitat, que generi beneficis»
Tarragona vol donar un pas endavant en el pla turístic. L’Ajuntament va presentar ahir el nou pla de màrqueting turístic, un document que inclou fins a 76 accions que tenen l’objectiu de millorar l’experiència i la despesa del visitant, així com consolidar el posicionament de la ciutat com a destinació patrimonial de referència.
«No volíem un pla estratègic que acabés en un calaix, sinó un pla operatiu que ja s’està aplicant», va exposar ahir l’alcalde Rubén Viñuales. El pla s’ha elaborat a partir d’una diagnosi prèvia, encapçalada pel gironí Jaume Marin, consultor i Doctor en Turisme. El diagnòstic apunta que, tot i disposar de recursos molt rellevants com el patrimoni, la gastronomia, les platges o diferents esdeveniments com congressos, aquests no estan prou connectats ni estructurats com a experiències turístiques completes. «S’han de posar molt més en valor com a conjunt. La gent ja no pregunta on has anat aquest cap de setmana, sinó què has fet», va indicar Marin.
Un altre dels aspectes que el consultor troba que cal millorar és el sentiment de pertinença de la ciutadania. Els responsables del pla han insistit en la necessitat de reforçar l’orgull local i deixar de comparar-se amb altres destinacions. En aquest sentit, es vol trencar la dualitat entre turista i resident i convertir el turisme en una «causa compartida». Viñuales va indicar que «no es tracta d’inventar una nova Tarragona, sinó d’ordenar, gestionar i posar en valor allò que ja ens fa únics». Segons l’alcalde, Tarragona és una destinació amb un potencial «encara infrautilitzat» per esdevenir un major motor econòmic i social de la ciutat. «Quanta gent es quedaria sense feina si no hi hagués turisme? Estem parlant de moltes famílies. Es creen molts llocs de treball indirectes», va comentar.
D’esquenes al mar
Un dels punts centrals del debat ha estat la relació de la ciutat amb el mar, ja que molts cops ha viscut d’esquenes al Mediterrani. «Aquí tenim un bagatge o una herència, que és la via del tren. La via del tren ha estat una barrera física que ens ha separat del mar. També ens ha salvat de ser un Benidorm. Però cal tenir en compte que quan presentem l’estació intermodal d’Horta Gran, també ho fem per alliberar la façana marítima. Com amb la demolició del ‘Mamotreto’», va explicar Viñuales.
Que ho pagui el turista
Un dels missatges més insistents pels responsables del pla va ser la voluntat que el finançament de les mesures previstes en el pla no recaigui sobre els veïns de Tarragona. «Moltes d’aquestes coses han de venir finançades pel turista», va subratllar Marín, en referència a l’ús estratègic de la taxa turística, que el pla proposa reinvertir amb un 75% destinat a projectes turístics i un 25% a habitatge. Marín va reconèixer que des de l’administració turística «no s’ha sabut explicar bé» la connexió entre el turisme i els beneficis que genera per a la ciutadania: «El ciutadà ha de ser part d’això i ha de veure un benefici. No hem sabut explicar que el carrer que tenim el paga el sector turístic, o que la reinversió en patrimonis ve de la taxa turística».
Evitar comerç sense valor
Per a augmentar la despesa del visitant, el comerç també juga un paper fonamental. «També ha de participar. Ha de ser un comerç local i diferencial. Crec que s’ha d’intentar evitar els comerços que no aporten valor, crec que tots entenem dels tipus d’establiments dels quals estem parlant», va afirmar Marin. Els màxims representants del sector a la ciutat van assistir a la presentació del pla.