Tarragona abandona l’estudi que la situava com a segona ciutat d’Europa amb més cocaïna a les aigües residuals
L’Ajuntament critica el “rigor” de l’anàlisi i diu que situa la ciutat “en un rànquing incorrecte”
Tarragona abandona l’estudi europeu que la situava com a segona ciutat d’Europa amb més cocaïna a les aigües residuals. Preguntat per aquesta decisió, l’Ajuntament ha assegurat a l’ACN que “les conclusions que se n’extreuen i apareixen als mitjans" de l'estudi "no compten amb rigor representatiu en l’àmbit geogràfic ni en el mostreig”.
“Com a conseqüència, posicionen Tarragona en un rànquing incorrecte”, denuncien. Per contra, Rosa María Marcé, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili encarregada de l’anàlisi de les aigües de Tarragona, ha lamentat que l’Ajuntament es negués a proporcionar les mostres i ha defensat la “fiabilitat” de l’estudi.
La xarxa europea d’investigadors SCORE fa cada any una anàlisi de la presència de drogues a les aigües a partir de les dades voluntàries d’un centenar de ciutats europees, principalment dels estats membre de la Unió Europea. Amb l’objectiu de seguir els comportaments de consum de drogues, els investigadors estudien les mostres diàries d'aigües residuals a les zones de captació de les plantes de tractament.
Segons ha explicat Marcé a l’ACN, les mostres es recullen durant una setmana de primavera, de dimarts a dimarts, tot evitant que coincideixi amb algun esdeveniment que pugui alterar les dades.
Enguany 115 ciutats europees de 25 països (23 de la UE, Noruega i Turquia) han participat en el projecte que publica anualment l'Agència Europea de les Drogues (EUDA, per les seves sigles en anglès). En un comunicat publicat aquest dimecres, la doctora Lorraine Nolan, directora executiva de l'EUDA, ha destacat la importància d'aquestes dades per a la salut pública: "Les aigües residuals d'Europa expliquen la història d'un fenomen de les drogues que està molt estès, que és variat i que es troba en flux constant".