Nova protesta convocada per reclamar el servei d’ictus 24/7 a Tarragona
La manifestació, impulsada per la Plataforma del Camp de Tarragona per la Defensa de la Sanitat Pública, tindrà lloc l’11 d’abril a les 18 hores
La Plataforma del Camp de Tarragona per la Defensa de la Sanitat Pública ha convocat una nova manifestació per exigir la implantació immediata d’un servei de trombectomia operatiu les 24 hores a Tarragona. La mobilització, que tindrà lloc el pròxim 11 d’abril, arriba després de les declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, que dimecres passat prometia al Parlament que el desplegament del servei d’atenció continuada de l’ictus a Tarragona i al conjunt del territori es durà a terme «el més aviat possible».
La promesa no satisfà l’entitat, que exigeix definir un calendari d’execució. «No ens serveixen només les paraules, volem que hi hagi un compromís ferm, un pla d’acció i un calendari amb dates. No pararem fins a aconseguir que Tarragona tingui aquest servei les 24 hores», va afirmar ahir Isabel Cabello, membre de la plataforma, durant la presentació de la protesta. Aquesta arrencarà a les 18 h des de la plaça Imperial Tàrraco i acabarà davant l’Hospital Joan XXIII.
«No estem conformes, estem indignats perquè aquesta resposta no ens convencerà», va afirmar el portaveu i secretari de la Federació de Veïns de Tarragona (FAVT), José Martín Carrasco. També va insistir en la necessitat de concreció. «Tindrem el servei de trombectomia les 24 hores els set dies de la setmana, molt bé, però quan? Necessitem dates», va etzibar. «No es tracta d’una nova necessitat, ja fa anys que hospitals com el Joan XXIII haurien de disposar d’aquest servei. No podem esperar un any ni dos més, perquè aquests pacients, quan arriben a l’hospital, tampoc poden esperar», va afegir.
També rebutgen els arguments sobre la manca de professionals. «La formació, lògicament, és necessària, però portem molts anys amb aquesta reivindicació, durant els quals ja s’hauria pogut fer», va assenyalar Marisa Cañón, membre de la plataforma. «Barcelona té 8 hospitals amb aquest servei, i el Departament de Salut té els mecanismes per a poder redistribuir els recursos a tot el territori i portar professionals allà on es necessitin. La sanitat pública ha de garantir el millor tractament i servei a tota la població», va recordar. La plataforma, va avançar, es reunirà amb la gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona el pròxim 8 d’abril.
Sensibilitzar la ciutadania
En paral·lel a la convocatòria, l’entitat va iniciar ahir una campanya de sensibilització per mobilitzar la ciutadania. «Informarem als carrers i davant dels principals hospitals del Camp de Tarragona perquè la gent pugui conèixer la causa que reivindiquem. Creiem que la ciutadania ha de fer un pas endavant per aconseguir que la manifestació tingui una participació massiva», va explicar Cañón.