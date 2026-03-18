La manifestació de Vox recorre Bonavista amb consignes contra la immigració i el rebuig del veïnat
Els Mossos encapsulen la concentració de rebuig, que havia reunit centenars de persones
La marxa convocada per Vox ha aplegat prop d’un centenar de persones, que han recorregut diversos carrers del barri cridant consignes contra la immigració, en favor de la deportació i contra l’ús del burca. La mobilització s’ha desenvolupat sota una forta presència policial i en un ambient de tensió continguda entre els participants.
En paral·lel, els manifestants contraris a la convocatòria ultradretana han estat encapsulats pels Mossos d’Esquadra al carrer 24, sota una àmplia vigilància policial. Aquest dispositiu ha impedit el contacte entre ambdós grups i ha mantingut separades les dues mobilitzacions durant tota la tarda.
El barri s’ha vist marcat per un ampli desplegament policial, amb diverses unitats d’antiavalots repartides per diferents punts, amb l’objectiu d’evitar incidents. La presència de furgonetes i efectius policials no ha passat desapercebuda entre els veïns, que han seguit l’evolució de la jornada amb inquietud.
Diversos veïns han sortit als balcons per mostrar el seu rebuig a la marxa, amb banderes de Palestina i crits com «Fora feixistes dels nostres barris». La convocatòria de Vox s’ha desconvocat minuts abans de les 20 hores després d’un breu discurs i proclames de «Viva España».