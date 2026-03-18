L'Ajuntament tanca els equipaments municipals a Bonavista per motius de seguretat davant la manifestació de Vox
La llar de jubilats, la piscina municipal, el gimnàs i el centre cívic no obriran aquesta tarda
L'Ajuntament de Tarragona ha decidit tancar aquesta tarda els equipaments municipals al barri de Bonavista per motius de seguretat, on se celebrarà una manifestació de Vox. La concentració, sota el lema «Contra la islamització i la immigració massiva», està prevista per a les 18.30 h, amb la mesquita del barri com a punt d’inici.
Diverses entitats socials van entregar una petició formal al consistori per aturar la mobilització ja que consideren que és «racista i islamòfoba». Per la seva banda, l’Ajuntament va explicar que no pot aturar la manifestació convocada per Vox, ja que no forma part de les seves competències. Tot i això, el consistori ha decidit tancar aquesta tarda la llar de jubilats, el complex esportiu i el centre cívic per seguretat.
Diverses entitats socials de la ciutat han expressat el seu rebuig per la convocatòria, ja que asseguren que «ataca directament» la comunitat musulmana de Tarragona, «atemptant flagrantment el dret fonamental de llibertat ideològica i religiosa».
Manifestació contrària
Diferents entitats locals s’han coordinat per mostrar el seu rebuig amb una manifestació alternativa, convocada a la mateixa hora i punt d’inici que l’original.
«No busquem conflicte, sinó donar un lloc segur a la gent del barri que vulgui expressar el rebuig a aquestes proclames i reclamar que vol viure en pau amb les veïnes sigui quina sigui la seva religió», asseguren des de l’Ateneu Llibertari Alomà, una de les entitats convocants.
La protesta d'avui és la primera d’un «calendari de mobilitzacions» a Catalunya, que segons Vox, s’ha convertit «en l’epicentre de l’islamisme». El grup polític també vol impulsar mesures com la prohibició del burca i el nicab en espais públics o la dels menús halal a les escoles i altres institucions públiques.