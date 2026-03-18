HABITATGE
El Govern autoritza la cessió d'un solar al Francolí per a fer-hi 147 pisos protegits
S’inclourà a la pròxima convocatòria de concurs públic per a l’edificació i gestió d'aquesta mena d'immobles
El Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar ahir definitivament la cessió d’un solar al carrer Arquebisbe Pont i Gol per a construir-hi gairebé 150 pisos protegits. L’executiu de Salvador Illa ho va aprovar ahir al Consell de Govern. En un comunicat, la Generalitat va explicar que l’autorització respon a la voluntat del Govern d’incrementar l’oferta d’habitatge social protegit i, en aquest cas concret, mitjançant la formalització de la mobilització de sòl públic en l’àmbit dels departaments de la Generalitat.
Aquest solar estava inscrit a la reserva pública de solars i formen part del Pla 50.000. Aquest registre es va crear el febrer del 2025 amb l’objectiu de mobilitzar sòl per incrementar l’oferta d’habitatge assequible.
Nou ús
Posteriorment a la inscripció a la reserva pública de solars, l’Agència va demanar la cessió gratuïta del domini del solar i, durant el mes de febrer d’enguany, la Direcció General de Patrimoni n’ha confirmat la disponibilitat i també que l’adequació al nou ús i finalitat resta justificada. L’objectiu és incloure tots aquests solars a la pròxima convocatòria de concurs públic per a l’edificació i gestió de pisos d’Habitatges de Protecció Oficial. En aquest sentit, és responsabilitat de l’Agència dur a terme les licitacions dels drets de superfície o la modalitat de contractació pública que es consideri més adequada per promocionar i construir els habitatges.
De 119 a 147
En un primer moment, es va calcular que el nombre màxim d’habitatges que es podrien fer al solar eren 119, però ara s’ha xifrat en 147. Es tracta d’un espai de més de 3.000 metres quadrats. Més enllà d’aquest solar, l’Ajuntament té diferents espais en propietat on en un futur la Generalitat podria desenvolupar més pisos protegits. És el cas d’un solar a Vidal i Barraquer 30, en el qual es podrien construir fins a 80 habitatges i un altre solar al carrer Calderers a la Part Alta que podria acollir 5 habitatges nous. A més, des de fa anys s’estan adquirint nombrosos pisos mitjançant dret de tanteig i retracte que permet a l’Ajuntament el dret preferent de compra en operacions immobiliàries entre privats.