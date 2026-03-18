Societat
Fort desplegament policial a Bonavista minuts abans de la manifestació convocada per Vox
Més d’un centenar de persones contràries a la convocatòria ultradretana s’han concentrat al davant de la mesquita
Diverses unitats de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra s’han desplaçat aquest dimecres a la tarda a Bonavista, en el marc de la manifestació convocada per Vox.
Centenars de persones contràries a aquesta convocatòria ultradretana s’han concentrat al davant de la mesquita, lloc on entitats com Reconquista volien iniciar una marxa contra la “islamització” del barri.
D'altra banda, una trentena de persones participa en la convocatòria de Vox, entre elles la consellera de l’Ajuntament Judit Gómez. Volen començar la seva marxa des de la zona de l’aparcament.
La gent del barri es troba inquieta per la situació. Molts es pregunten per què es manifesten al seu barri, tranquil, on regna la convivència. El fort desplegament policial no ha passat desapercebut, amb diverses furgonetes dels Mossos i la Guàrdia Urbana desplegades pel barri.