Augmenten un 21% les agressions als metges a Tarragona: més de la meitat, a l'atenció primària
El 71% dels atacs els pateixen les dones, sobretot menors de 45 anys
Han augmentat un 21,5% les agressions de pacients a metges a Tarragona el 2025 respecte a l'any anterior, amb un total de 203. La meitat, 104, s'han registrat a l'atenció primària i el perfil més agredit són dones joves, menors de 45 anys.
L'any passat, 145 metgesses van patir atacs en els diferents serveis sanitaris de la demarcació, el que representa el 71% del total de les víctimes. Segons ha informat el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), les dades podrien ser superiors "el doble o el triple", ha afirmat el secretari del Col·legi, Manuel Carasol, que ha assenyalat que moltes agressions no es notifiquen ni es denuncien.
Les agressions als metges a Tarragona continuen a l'alça. L'any passat, el COMT en va registrar 203 el que representa un 21,5% més en comparació al 2024 (167). Es tracta del col·legi de tot l'estat espanyol que més en va recollir l'any passat.
Des del COMT apunten que a Tarragona són "capdavanters" a l'hora de notificar aquestes denúncies, i per això són els que més agressions recullen. "Cada setmana quatre metges són agredits a Tarragona, i un 6% dels metges en actiu durant el 2025 van ser agredits d'una manera o altra", ha subratllat Carasol.