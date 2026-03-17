ENTREVISTA
Rosa M. Ibarra: «No contemplem no aprovar els pressupostos, de no fer-ho, seria un desastre»
La diputada pel PSC al Parlament de Catalunya ha analitzat la inversió al Camp de Tarragona prevista pels pressupostos presentats pel Govern, que continuen negociant-se amb Esquerra Republicana
Dinou dies després d’anunciar els pressupostos, com està la situació?
«Després que el president, Salvador Illa, presentés els pressupostos i s’aprovessin al Consell Executiu, fem la reflexió que Catalunya els necessita. Porten prorrogats des del 2023, quan van anunciar-se uns 40.000 milions d’euros, ara plantegem uns de 50.000 milions, gairebé. No contemplem cap altre escenari que no sigui aprovar aquests pressupostos. De no fer-ho seria un desastre».
L’aprovació ara mateix no depèn de vosaltres...
«No, tenim 42 diputats al Parlament de Catalunya, però no són suficients. Tenim un acord amb els Comuns, però en necessitem d’altres fins als 68 diputats. Estem en converses amb Esquerra Republicana (ERC) i qualsevol altre grup que s’hi vulgui afegir, millor. No és un pressupost per salvar un govern, sinó per als ciutadans i ciutadanes».
Com avancen les negociacions amb ERC?
«Estem treballant i negociant fins a l’últim moment, som molt conscients de la necessitat d’aquests pressupostos. No ens podem deixar un increment de 10.000 milions d’euros, sobretot amb la situació internacional que tenim. La guerra de l’Iran té unes conseqüències econòmiques evidents en la vida quotidiana i pot semblar lluny, però arriben. Necessitem els recursos fins a l’últim euro».
Se li ha recordat a ERC la col·laboració del PSC en altres pressupostos...
«En l’última Sessió de Control al Parlament, el president Illa així ho manifestava. No demanem res que no hàgim fet. Nosaltres el 2023, quan Junts va abandonar el Govern, vam pensar en Catalunya i vam aprovar els pressupostos de Pere Aragonès, i el 2024 els haguéssim aprovat, si no fos per altres grups i finalment es van convocar eleccions. Som gent responsable i necessitem estabilitat i avançar. I més, amb aquestes xifres».
COL·LABORACIó
Quina és la previsió pel dia 20?
«Treballarem fins l'últim moment per garantir que tiraran endavant els pressupostos».
Inversió a Tarragona
Al Camp de Tarragona es preveuen 330 milions en inversions, quina és la perspectiva per a la demarcació?
«Aquests pressupostos tornaran a posar al mapa a Tarragona. En els últims deu anys, la mitjana dels pressupostos a la demarcació era de 48 milions d’euros, excepte el 2023, que va ascendir a 118. Ara parlem de 330 milions d’euros, hi ha una diferència abismal. Plantegen desencallar inversions com les millores a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona o una nova residència a Reus. També és mira als entorns rurals. A la Conca de Barberà durant molts anys no s’havia invertit pràcticament res, i enguany trobem una inversió de 3 milions d’euros per fer possible la Logis de Montblanc. També s’impulsaran equipaments molt demanats, com l’Hospital del Vendrell, el nou CAP de Torredembarra o noves escoles a Vila-rodona o Miami Platja, perquè no hi havia unes instal·lacions d’acord amb els municipis».
El TramCamp rebrà gran part de la inversió, però s’ha endarrerit fins al 2029...
«No és que s’endarrereixi, és una obra gran que necessita molt de temps, recursos i esforç. Creiem que hauríem de solapar l’acabament de la primera fase amb l’inici dels tràmits de la nova adjudicació. És molt positiu que s'avanci i hi ha molta voluntat política per fer-la amb gairebé totes les forces polítiques. No és que finalitzi el 2028 o al 2029, com que hi hagi continuïtat».
També és una inversió important la Intermodal de Vila-seca?
«La nostra voluntat és que es tiri endavant i acabi millorant la mobilitat del Camp de Tarragona, esperem que es pugui executar l’abans possible, però de vegades pots tenir una prioritat política i és evident que dependrà dels recursos i la capacitat tècnica. Pot ser que s’allargui, però per a nosaltres és un projecte estratègic».
Tarragona estava abandonada en matèria d’habitatge social, que es preveu?
«Tarragona és una àrea molt potent d'on sorgeixen moltes persones i creix la necessitat d’aquesta creació d’habitatge, valorem positivament impulsar propostes públiques, però també que els ajuntaments siguin conscients de les necessitats i busquin aliances privades. L’habitatge és el gran repte que tenim al capdavant».
ÀREA METROPOLITANA
S’invertirà en sostenibilitat i descarbonització, però requerirà energia, com es valora la MAT Catalunya-Aragó?
«Tarragona necessita energia. O bé la creem nosaltres o l’hem de poder portar. Pensem que hem de fer les coses d’acord amb la demarcació i de la manera més sostenible possible. El Govern estudiarà les al·legacions presentades, però hem de ser conscients que el Camp de Tarragona és el que és. Fer demagògia està molt bé, nosaltres entenem la preocupació dels alcaldes i veïns dels municipis, però hem de ser conscients de la necessitat que tenim».
Perquè la demarcació ho englobi tot, és necessària l’Àrea Metropolitana?
«El temps ens donarà la raó a tots els que creiem en l’Àrea Metropolitana. També ho fan els exemples, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on els serveis que tenen els municipis i com s’estructuren els millora. Hem de veure les coses no des d’un punt de vista gairebé partidista, sinó des de la pràctica».
Continua sobre la taula el projecte del Hard Rock?
«El Govern va modificar la fiscalitat aprovada el 2014, i ara que estem en un moment d’expansió econòmica, no necessitem aquesta com a un reclam. La part dels casinos és només una petita part del projecte, que portarà hotels i convencions. Malgrat el rebuig, dependrà dels inversors i els promotors».