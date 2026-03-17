EMPRESA
El restaurant Limboo reclama no pagar la concessió per les afectacions de les obres al Miracle
La companyia assegura que la demolició del 'Mamotreto' li ha comportat pèrdues
Nou litigi referent al restaurant Limboo Beach Club, al passeig Marítim Rafael Casanova, que darrerament només dona mals de cap a l’Ajuntament. Arran de les obres de demolició del 'Mamotreto', l’empresa que explota l’espai, Goa Tarragona SL, ha reclamat al consistori no pagar l’anualitat de la concessió de l’espai i/o que se li doni un any més de concessió per a explotar l’establiment. El cànon anual és d’uns 60.000 euros.
Diari Més ha tingut accés a les al·legacions de l’empresa, que exposa que durant la temporada d’estiu de l’any passat es va veure afectada per les obres i que els treballs van suposar mals resultats econòmics. «No existia cap via possible d’entrada al local. Aquesta situació va comportar que l’establiment romangués tancat durant tota la temporada estial, quedant vedada», va exposar l’empresa a l’Ajuntament. Tot i això, segons ha pogut saber aquest mitjà, el restaurant va demanar l’any passat en més de deu ocasions la llicència municipal per a celebrar espectacles i activitats de caràcter extraordinari. Aquestes festes en algunes ocasions han generat queixes d’alguns veïns de la zona. La demana de la companyia es va fer a finals de l’any passat i, després dels informes corresponents, ahir es va tractar a la Comissió d’Informació i Seguiment d’Hisenda de l’Ajuntament ahir. Amb tot, es va denegar la petició d’aquest reequilibri econòmic. Ara, aquest litigi passarà al consell plenari que se celebrarà la setmana que ve, on presumiblement també es denegarà per part dels grups municipals.
Va passar pels jutjats
La nova concessió municipal per aquest establiment, que es va enllestir el 2024, va acabar als jutjats. Una de les companyies que es va presentar al concurs públic, Tgn Beach Club SL, va presentar al·legacions a la resolució. En primera instància, el Jutjat Contenciós Administratiu va deixar dense efectes l’adjudicació a Goa Tarragona de l’espai a inicis de l’any passat. La firma va decidir impugnar el concurs en considerar que hi havia qüestions, com la puntuació, que «no s’havien fet d’acord amb la llei».
Tot i això, després d’estudiar el cas l’Ajuntament va desestimar el recurs d’alçada presentat per Tgn Beach Club i va tornar a adjudicar a la mateixa companyia per a un període de 10 anys. El 2023, l’Ajuntament va cessar l’activitat a l’empresa que havia estat gestionant el Limboo des del 2007 perquè incomplia amb l’activitat contemplada en el contracte, que només permetia oferir servei de guingueta. Ara això ha canviat.