OUIGO convida les parelles de Tarragona a canviar Oporto per un altre destí aquesta Setmana Santa
La companyia proposa esquivar la 'maledicció d’Oporto' regalant viatges alternatius als seus usuaris
La companyia ferroviària OUIGO ha llançat una iniciativa dirigida a les parelles de Tarragona que tenien plans de viatjar a Oporto durant aquesta Setmana Santa. L’objectiu és que puguin replantejar el seu viatge i optar per una altra escapada dins de la xarxa de la companyia. Aquesta proposta busca donar un gir a la coneguda 'maledicció d’Oporto', una llegenda urbana que associa aquest viatge amb ruptures amoroses.
Amb el lema 'Cambia tu destino, cambiando tu destino', OUIGO convida les parelles que ja tenen bitllets cap a la ciutat portuguesa a canviar-los per altres destinacions on opera el servei ferroviari. La iniciativa estarà activa entre el 12 i el 16 de març. Durant aquest període, els interessats han d’enviar una imatge dels seus bitllets i seleccionar la nova destinació. Els participants més ràpids aconseguiran bitllets gratuïts per viatjar a un altre destí i gaudir d’una alternativa per a les vacances.
Aquesta acció forma part de la campanya de Setmana Santa de la companyia, un període en què OUIGO preveu un volum molt elevat de desplaçaments. La companyia vol animar els usuaris a viure noves experiències i transformar una escapada romàntica, alhora que trenca amb mites populars que han creat certa alarma o superstició entre els viatgers.
A més de les parelles, la iniciativa també inclou una experiència paral·lela destinada a aquells que viatgen sols. El 28 de març s’ha organitzat una trobada a Madrid per a solters que vulguin compartir experiències i obrir-se a noves oportunitats personals. L’activitat comptarà amb la participació de la televisiva Alba Carrillo i combinarà música, ambient distès i diverses activitats socials pensades per fomentar la interacció i les noves connexions entre els participants.
Des de la companyia es destaca que aquesta proposta no només busca oferir alternatives a Oporto, sinó també posar de relleu la varietat de destinacions disponibles a la seva xarxa i donar visibilitat a opcions menys conegudes però igualment atractives per a escapades de cap de setmana o vacances més llargues. Així, OUIGO ofereix als tarragonins l’oportunitat de viure experiències úniques sense haver de desplaçar-se a una ciutat amb una fama que pot generar certa inquietud entre les parelles.
Amb aquesta acció, OUIGO pretén incentivar els viatgers de Tarragona a descobrir nous destins, seguir gaudint dels serveis de la companyia i viure una Setmana Santa diferent, més divertida i plena de sorpreses. La iniciativa combina originalitat, socialització i l’oportunitat de canviar la pròpia història de viatge, tot en un entorn segur i adaptat a les necessitats dels viatgers.