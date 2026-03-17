Nova fase d’obres a l’àrea d’Urgències de l'Hospital Joan XXIII
Permetran guanyar noves consultes i reforçar la capacitat del Servei i duraran sis mesos
L’Hospital Joan XXIII inicia aquest dimarts una nova fase d’obres a l’àrea d’Urgències per seguir avançant en la transformació i millora dels espais assistencials. Aquesta actuació s’emmarca en el conjunt d’intervencions necessàries per adaptar l’Hospital a la configuració del futur nou edifici principal que s’està construint i per reforçar la capacitat de resposta del Servei d’Urgències.
Els treballs convertiran l’espai que ocupa actualment una de les dues sales d’espera d’Urgències, la més antiga, en una nova àrea assistencial. Això permetrà concentrar l’espera a la nova sala habilitada fa uns mesos i destinar més superfície a l’atenció clínica directa, amb una millora estructural de la capacitat i la funcionalitat del Servei.
Amb aquesta reordenació, Urgències guanyarà quatre noves consultes i noves àrees de radiodiagnosi, entre d’altres dependències funcionals, fet que suposarà una millora rellevant de la capacitat assistencial, dels circuits interns i de l’atenció als pacients.
Les obres tindran una durada aproximada de sis mesos i es faran a l’interior d’ un espai delimitat amb parets provisionals per poder-les compatibilitzar amb l’activitat assistencial habitual, que es mantindrà en tot moment. L’objectiu és continuar avançant en la modernització del servei sense interrompre l’atenció urgent a la ciutadania.
Reordenació dels accessos durant les obres
En el marc d’aquesta actuació, l’accés públic a Urgències quedarà limitat a la porta oest, la que comunica a la rotonda d’urgències, mentre que la porta est, que comunica amb el vial interior de l’Hospital Francolí, quedarà deshabilitada fins que acabin les obres al parc sanitari.
Això implica que les persones que accedeixin a Urgències des del carrer Mallafrè Guasch ho hauran de fer a través del vial interior, deixant l’edifici principal a la dreta. En canvi, tant l’accés a peu com amb vehicle des del carrer Guillem Oliver es mantindrà sense canvis.
Per facilitar els desplaçaments interns i minimitzar els inconvenients, l’Hospital reforçarà la senyalització i la informació sobre el terreny, amb l’objectiu d’acompanyar la ciutadania durant les obres.