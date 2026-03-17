L'Ajuntament de Tarragona defensa que no pot aturar la manifestació de Vox a Bonavista, ja que no és competència municipal
Diverses entitats socials van entregar una petició formal al consistori per aturar la mobilització, prevista per a demà, titllant-la de «racista i islamòfoba»
L’Ajuntament de Tarragona defensa que no pot aturar la manifestació convocada per Vox a Bonavista, ja que no forma part de les seves competències. La concentració, sota el lema «Contra la islamització i la immigració massiva», està prevista per a demà a partir de les 18.30 h, amb la mesquita del barri com a punt d’inici.
Diverses entitats socials de la ciutat han expressat el seu rebuig per la convocatòria, ja que asseguren que «ataca directament» la comunitat musulmana de Tarragona, «atemptant flagrantment el dret fonamental de llibertat ideològica i religiosa».
De fet, una desena de col·lectius van entregar ahir una petició formal a l’Ajuntament perquè insti a la Generalitat a no autoritzar la mobilització, però fonts municipals afirmen que tot i que el consistori «treballa per garantir una convivència basada en el respecte i la llibertat», cal recordar que «no és competència de l’Ajuntament assegurar el compliment del dret constitucional de llibertat ideològica, religiosa i de culte que es recull en l’article 16 de la Constitució».
També remarquen que «tampoc és competència dels municipis garantir el compliment del dret, també constitucional, de manifestació», ja que es tracta d’una competència de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, des del consistori expliquen que «no entenen que aquesta petició es dirigeixi a l’Ajuntament de Tarragona, que ni ha organitzat la manifestació ni és competent en matèria d’afers religiosos o d’autoritzar manifestacions».
A més, assenyalen, «des de l’Ajuntament sempre col·laborarem amb les administracions competents per tal de garantir l’exercici dels drets constitucionals, sempre posant l’accent en assegurar la seguretat i la integritat física de la ciutadania».
«Des de l’Ajuntament només hi ha voluntat de respectar escrupolosament la convivència plural que existeix a Bonavista i a tota Tarragona per molt que alguns grups polítics vulguin fer semblar el contrari. La diversitat i el respecte mutu és un dels eixos que fa de Tarragona la gran ciutat que és», expressen fonts municipals.
Manifestació contrària
A més, de l’escrit, diferents entitats locals s’han coordinat per mostrar el seu rebuig amb una manifestació alternativa, convocada a la mateixa hora i punt d’inici que l’original.
«No busquem conflicte, sinó donar un lloc segur a la gent del barri que vulgui expressar el rebuig a aquestes proclames i reclamar que vol viure en pau amb les veïnes sigui quina sigui la seva religió», asseguren des de l’Ateneu Llibertari Alomà, una de les entitats convocants.
La protesta de demà és la primera d’un «calendari de mobilitzacions» a Catalunya, que segons Vox, s’ha convertit «en l’epicentre de l’islamisme». El grup polític també vol impulsar mesures com la prohibició del burca i el nicab en espais públics o la dels menús halal a les escoles i altres institucions públiques.