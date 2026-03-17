EDUCACIÓ
ERC porta al ple mesures per garantir places d’escola pública a Tarragona
Els republicans denuncien manca de planificació educativa i reclamen més oferta i ràtios més baixes als centres públics
El grup municipal d’ERC a Tarragona presentarà al pròxim ple una moció per assegurar que totes les famílies de la ciutat tinguin accés a una plaça d’escola pública. La formació alerta que la planificació actual no garanteix aquest dret i que diverses decisions recents han generat incertesa i preocupació entre la comunitat educativa.
L’alcaldable d’ERC, Xavi Puig, ha denunciat que el tancament de línies en centres públics i la manca de previsió han obligat moltes famílies a replantejar l’escolarització dels seus fills. «Les famílies tenen dret a una escola pública i de proximitat, i avui això no està garantit», ha afirmat. En aquest sentit, ha criticat la possible supressió de línies d’I3 en escoles com el Miracle i Pràctiques, tot defensant que caldria ampliar l’oferta allà on hi ha demanda i reduir les ràtios.
ERC també posa el focus en el dèficit de places als instituts públics del centre de la ciutat de cara al curs 2026-2027. Segons Puig, és imprescindible que el Departament d’Educació treballi amb més anticipació i diàleg amb la comunitat educativa per definir un model estable que eviti situacions d’angoixa i combati la segregació escolar.
La moció també defensa recuperar i reforçar el model de zonificació impulsat el 2022, que va reduir el nombre de zones educatives per afavorir una escolarització més equilibrada. A més, el text proposa equiparar les ràtios entre escola pública i concertada i impulsar una estratègia a mitjà i llarg termini que garanteixi una oferta educativa suficient i de qualitat a Tarragona.
Reposició de l'arbrat
ERC porta al ple una segona moció per garantir que la tala d’arbres als carrers i places vagi sempre acompanyada d’una reposició ràpida i planificada. Els republicans alerten que, els darrers dos anys, s’han multiplicat els escocells buits i la sensació de pèrdua de verd als carrers, amb l’impacte que això té sobre la qualitat de vida, el paisatge urbà i la lluita contra el canvi climàtic.
La consellera Gemma Fusté ha apuntat que «altres municipis ja han demostrat que es pot protegir l’arbrat amb normes clares i terminis concrets de reposició, Tarragona no pot quedar enrere en la defensa del seu patrimoni verd i en la imatge de ciutat, ja que un arbre tallat provoca també una imatge d’un espai públic descuidat». La moció també demana que s’elabori una memòria anual dels arbres talats i replantats i es demana que el còmput final anual sigui positiu per no perdre verd urbà.