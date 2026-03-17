Entitats de Tarragona demanen aturar la manifestació de Vox a Bonavista per «islamòfoba i racista»
Col·lectius socials criden a mobilitzar-se al barri per mostrar el rebuig al discurs de la convocatòria i defensar la convivència
Diverses entitats socials de Tarragona han presentat una petició formal a l’Ajuntament perquè insti a la Generalitat a no autoritzar la manifestació convocada demà per Vox al barri de Bonavista.
El document, entregat ahir per la Xarxa Antiracista, l’Associació de Dones Africanes i l’associació Indivisible, defensa que el lema de la mobilització, «Contra la islamització i la immigració massiva», «ataca directament» la comunitat musulmana de Tarragona, així com els seus centres de culte, «atemptant flagrantment el dret fonamental de llibertat ideològica i religiosa». La sol·licitud la firmen també una desena d’entitats que titllen la convocatòria d’«islamòfoba i racista».
Aquesta arrencarà a les 18.30 hores davant el número 39 del carrer Onze i finalitzarà al carrer Cinc, davant el número 40. Els punts escollits corresponen a la ubicació actual de la Mesquita del barri i del solar on està prevista la construcció d’un nou centre de culte.
La data i l’hora de la protesta, denuncien les associacions, també s’han triat de forma estratègica, coincidint amb els últims dies del Ramadà i amb el moment previ a l’iftar. L’organització ultradretana Reconquista España també ha anunciat la seva pròpia convocatòria, sota el lema Remigración.
«Aquests missatges poden acabar derivant en delictes d’odi i generar un clima de confrontació innecessari», lamenten des de la Xarxa Antiracista. No és la primera vegada que Vox ataca la comunitat musulmana de Tarragona. Fa un parell d’anys, explica l’entitat, el grup polític va publicar diversos missatges d’odi a les xarxes socials en resposta a l’iftar comunitari que es va celebrar al Serrallo.
L’any passat, van exigir la retirada del cartell oficial de Santa Tecla, que presentava una dona amb hijab. «No és només una manifestació puntual. Forma part d’un clima polític que acaba legitimant vulneracions de drets dels migrants, que després es tradueixen en problemes d’accés al padró, a l’habitatge o a la sanitat», assenyalen.
Concentració alternativa
Són diversos els col·lectius socials que s’oposen a la concentració anunciada pel partit d’extrema dreta. Per aquest motiu, diferents organitzacions s’han coordinat per mostrar el seu rebuig amb una manifestació alternativa, convocada a la mateixa hora i punt d’inici que l’original.
«No busquem conflicte, sinó donar un lloc segur a la gent del barri que vulgui expressar el rebuig a aquestes proclames i reclamar que vol viure en pau amb les veïnes sigui quina sigui la seva religió», asseguren des de l’Ateneu Llibertari Alomà, una de les entitats convocants.
La protesta de demà és la primera d’un «calendari de mobilitzacions» a Catalunya, que segons Vox, s’ha convertit «en l’epicentre de l’islamisme». El grup polític també vol impulsar mesures com la prohibició del burca i el nicab en espais públics o la dels menús halal a les escoles i altres institucions públiques.