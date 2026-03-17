La CUP denuncia que la planificació educativa està reduint l’escola pública a Tarragona

La formació ha registrat una bateria de preguntes al ple municipal

L'Escola El Miracle preveu tancar alguna línia el proper curs.Gerard Marti Roig

La CUP ha registrat una bateria de preguntes al ple municipal per denunciar el dèficit de places públiques a Tarragona i exigir explicacions al govern municipal sobre la planificació educativa del curs 2026-2027.

Segons la formació anticapitalista, les dades evidencien un desequilibri clar entre la xarxa pública i la concertada, especialment a la zona centre de la ciutat on a primària l’oferta concertada duplica l’oferta pública i a secundària es més del doble cap a la concertada. Aquest desequilibri, segons la formació, respon a decisions de planificació que acaben debilitant la xarxa pública mentre consoliden el pes de la concertada. I alerten que la pèrdua de places es especialment greu amb el tancament de línies a les escoles del Miracle i el Pràctiques.

La CUP assegura que aquesta planificació pot provocar que moltes famílies que volen escola pública es quedin sense plaça i quan es redueixen les places públiques, l’alumnat acaba anant a la concertada.

La candidatura independentista critica que la reducció de ràtios s’hagi aplicat només a la pública i no a la concertada, fet que redueix encara més les places disponibles a la xarxa pública reforçant la segregació escolar i limitant l’accés real a l’escola pública.

«La llibertat d’elecció només existeix si hi ha places públiques suficients. Si no n’hi ha, el que hi ha és una derivació encoberta cap a la concertada», denuncien.

Per aquest motiu, la CUP reclama obrir noves línies als instituts públics amb dèficit de places i reforçar l’oferta pública especialment al centre de la ciutat.

«La defensa de l’escola pública no pot ser només un discurs. Cal garantir places públiques reals per a totes les famílies que la volen», conclou la formació.

