La CUP denuncia que la planificació educativa està reduint l’escola pública a Tarragona
La formació ha registrat una bateria de preguntes al ple municipal
La CUP ha registrat una bateria de preguntes al ple municipal per denunciar el dèficit de places públiques a Tarragona i exigir explicacions al govern municipal sobre la planificació educativa del curs 2026-2027.
Segons la formació anticapitalista, les dades evidencien un desequilibri clar entre la xarxa pública i la concertada, especialment a la zona centre de la ciutat on a primària l’oferta concertada duplica l’oferta pública i a secundària es més del doble cap a la concertada. Aquest desequilibri, segons la formació, respon a decisions de planificació que acaben debilitant la xarxa pública mentre consoliden el pes de la concertada. I alerten que la pèrdua de places es especialment greu amb el tancament de línies a les escoles del Miracle i el Pràctiques.
La CUP assegura que aquesta planificació pot provocar que moltes famílies que volen escola pública es quedin sense plaça i quan es redueixen les places públiques, l’alumnat acaba anant a la concertada.
La candidatura independentista critica que la reducció de ràtios s’hagi aplicat només a la pública i no a la concertada, fet que redueix encara més les places disponibles a la xarxa pública reforçant la segregació escolar i limitant l’accés real a l’escola pública.
«La llibertat d’elecció només existeix si hi ha places públiques suficients. Si no n’hi ha, el que hi ha és una derivació encoberta cap a la concertada», denuncien.
Per aquest motiu, la CUP reclama obrir noves línies als instituts públics amb dèficit de places i reforçar l’oferta pública especialment al centre de la ciutat.
«La defensa de l’escola pública no pot ser només un discurs. Cal garantir places públiques reals per a totes les famílies que la volen», conclou la formació.