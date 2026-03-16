Visca el cau, visca el niu, visca tot lo viu!
Aquest dissabte es va inaugurar al Tinglado 2 del Port de Tarragona l’exposició ‘Llum, Natura Centrum Est’ de Marcel·lí Antúnez Roca, amb una acció participativa i reivindicativa
Amb un megàfon a la mà, l’artista moianès Marcel·lí Antúnez Roca va inaugurar, aquest passat dissabte, la nova exposició del Port de Tarragona Llum, Natura Centrum Est. Es tracta d’una exhibició extraordinària que recull més de tres-centes obres –entre les quals telons parpella, murals, dibuixos, escultures, vestits de paper, carros, animals i vídeos– creades durant deu anys en projectes col·laboratius.
Aquesta exposició coincideix amb el 40 aniversari del Moll de Costa de Tarragona i s’ha fet, per primera vegada, en col·laboració amb Mèdol - Centre d’Arts Contemporànies. A més, hi han participat alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, que han realitzat una biografia gràfica de Llum de la Selva, pagès naturista que és protagonista d’un dels pòsters pagesos de l’exposició.
Dissabte, la inauguració de tot aquest treball va tenir un format participatiu: Antúnez va convidar tots els assistents a agafar el material exposat –cartells salvatges, pòsters pagesos i milcaps– i sumar-se a una rua encapçalada per ell mateix i els músics de la Fail Again Ensemble. La resposta va ser entusiasta, i aquesta desfilada artística es va passejar pel Moll de Costa tot cridant consignes com Via, via, via, Visca salvatgia!; Visca el cau, visca el niu, visca tot lo viu!; o Boscos i bolets, reclamen els seus drets!
Tot plegat, perquè Llum, Natura Centrum Est es planteja com una celebració de la natura. Així ho expressava el mateix Antúnez en l’al·legat final, en què recordava la necessitat de «tornar a clavar les mans a la terra», de «portar de nou la canalla al bosc» i, en definitiva, «deixar que el relat de la naturalesa s’apoderi de tots nosaltres», a la vegada que insistia en la urgència de deslliurar-nos «del capitalisme digital que controla el relat».
L’exposició inclou un programa d’activitats pensat tant per al públic general com per a centres educatius, i que comptarà amb visites guiades amb l’artista, visites als horts de Tarragona amb Jordi Llort-Figuerola i tallers participatius al Serrallo.
Per al finissage, que es farà el 24 de maig, Marcel·lí Antúnez va fer una crida a totes les persones que saben portar gegants o tocar instruments perquè aquell dia s’acostin fins al Tinglado 2 per participar en la gran rua de cloenda, per a la qual es desmuntarà tota l’exposició i es portarà, de manera participativa, fins al Serrallo. Fins llavors, l’exposició es pot visitar de manera gratuïta.