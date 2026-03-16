Tarragona té una de les carreteres amb més accidents de tot Espanya
Un informe identifica diversos trams perillosos a la demarcació, especialment a la T-11 i en carreteres com l'N-340, l'N-240 o l'N-420
La demarcació de Tarragona concentra alguns dels trams amb més accidents de la xarxa de carreteres d'Espanya. Així ho posa de manifest l’últim informe elaborat per l’organització Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha analitzat la perillositat de la xarxa viària estatal durant el període 2020-2024 a partir de dades del Ministeri de Transports. L’estudi identifica 295 quilòmetres especialment conflictius repartits en 67 vies de 45 províncies, amb un índex de perillositat que en alguns casos multiplica per deu la mitjana nacional.
Dins d’aquest mapa de punts negres destaca especialment l'Autovia T-11, una de les principals vies d’accés a la ciutat de Tarragona. Segons l’informe, dos trams concrets d’aquesta autovia figuren entre els que acumulen més accidents i víctimes de tota la xarxa estatal. El quilòmetre 15 registra 85 accidents i 103 víctimes en el període analitzat, mentre que el quilòmetre 17 suma 79 accidents i 113 víctimes. Aquest volum d’incidents situa aquests punts entre els més problemàtics del país pel que fa a concentració de sinistres.
Més enllà de la T-11, l’estudi també assenyala altres carreteres de la demarcació amb trams que superen àmpliament la mitjana de perillositat. Entre elles hi ha diversos punts de l'N-240, amb diferents quilòmetres identificats com a especialment conflictius, així com diversos trams de l'N-340, una de les vies històricament més transitades del litoral mediterrani. En aquests punts s’han registrat desenes d’accidents i víctimes durant els últims cinc anys.
La llista també inclou diversos trams de l'N-420 i de l'N-420a, carreteres que travessen diferents zones de l’interior de la província. Tot i que en aquests casos el volum de trànsit és inferior al de les grans autovies, l’índex de perillositat detectat és notablement superior a la mitjana estatal, fet que les situa dins dels punts que requereixen una especial atenció en matèria de seguretat viària.
L’informe d’AEA recorda que Espanya compta amb una de les xarxes de carreteres d’alta capacitat més extenses de la Unió Europea, amb més de 165.000 quilòmetres de vies. Malgrat això, encara existeixen trams amb nivells d’accidentalitat elevats que cal identificar i corregir. En el conjunt de l’Estat, els 295 quilòmetres analitzats han acumulat 1.752 accidents amb 2.497 víctimes en el quinquenni estudiat.
Tot i que el factor humà continua sent determinant en molts accidents, l’estat de les infraestructures i la configuració de determinats trams també influeixen de manera significativa en la seguretat viària. Per aquest motiu, es recomana millorar la senyalització, revisar el disseny de les vies i reforçar les mesures preventives, alhora que es demana als conductors extremar la precaució en els punts amb més historial de sinistralitat, com els identificats a la demarcació de Tarragona.