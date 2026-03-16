CULTURA
Tarragona participa en una trobada de ciutats catalanes per impulsar els drets culturals
Vuit municipis debaten sobre la gestió local de la cultura amb la voluntat de crear una futura xarxa de ciutats
Tarragona ha participat en una trobada que ha reunit responsables de cultura de vuit ciutats catalanes amb l’objectiu de reflexionar sobre els reptes de la gestió cultural en l’àmbit municipal i explorar la creació d’una futura xarxa de ciutats per impulsar els drets culturals. La sessió de treball s’ha celebrat a El Cèntric. Espai Cultural del Prat de Llobregat i ha comptat amb representants de Granollers, Lleida, Manresa, El Prat, Sabadell, Olot, Tarragona i Vic.
Durant la jornada s’han compartit experiències i punts de vista sobre el paper que han de tenir les polítiques culturals a les ciutats. Els participants han coincidit a destacar la importància de garantir els drets culturals de la ciutadania, així com d’avançar en el desplegament de la futura llei de drets culturals i reforçar la mediació cultural com a eina transversal en les polítiques públiques.
En el debat també s’ha posat sobre la taula la preocupació per l’augment de la complexitat administrativa i burocràtica que sovint dificulta el desenvolupament de projectes culturals. A més, s’ha subratllat la necessitat de millorar el funcionament dels serveis culturals municipals, situar les persones al centre de les polítiques i treballar per combatre la precarització estructural de les professionals del sector.
El grup de treball té la voluntat de consolidar-se com un espai de col·laboració entre municipis i d’interlocució amb altres institucions, amb l’objectiu d’enfortir la vida cultural i comunitària de les ciutats i d’incorporar nous municipis que comparteixin aquestes mateixes inquietuds.