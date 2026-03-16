Tarragona acull amb èxit el Rotary Green Meeting amb experts i debat sobre els reptes mediambientals
La jornada, celebrada al Museu del Port, reuneix institucions, professionals i ciutadania per reflexionar sobre sostenibilitat, territori i canvi climàtic
Tarragona ha estat l’escenari del Rotary Green Meeting 2026, una jornada celebrada al Museu del Port que ha convertit la ciutat en punt de trobada per analitzar els grans reptes mediambientals actuals i futurs. La iniciativa, impulsada pels clubs Rotary de Tarragona i Costa Daurada, ha reunit representants institucionals, professionals, entitats i ciutadania en un espai de reflexió i debat al voltant de la sostenibilitat i la protecció del territori.
Durant la trobada s’ha desenvolupat un programa divers amb diferents ponències i intervencions centrades en la gestió ambiental, l’impacte de les activitats econòmiques sobre el territori i la preservació dels ecosistemes. També s’han abordat qüestions relacionades amb l’estat del litoral i dels espais naturals del Camp de Tarragona, així com iniciatives destinades a promoure una relació més equilibrada entre desenvolupament econòmic i medi ambient.
Entre els participants hi han estat Santiago J. Castellà, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona; Xavier Domènech, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona; Jesús Ortiz, investigador i divulgador sobre patrimoni natural; Josep Maria Franquet, doctor enginyer agrònom i expert en el Delta de l’Ebre, i Maria Mas, especialista en sostenibilitat i descarbonització industrial. També han pres part l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; Jordi Gispert, en representació dels cinc clubs Rotary de la ciutat, i Yasmina Cánovas, empresària i investigadora vinculada a projectes humanitaris.
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la instal·lació del segon Pal de la Pau, un símbol reconegut internacionalment que representa la convivència, la cooperació i el compromís global. Amb aquesta acció, l’organització ha volgut relacionar la defensa del medi ambient amb una visió més àmplia de pau i responsabilitat compartida.
La jornada també ha servit per donar continuïtat al Premi Escola Verda, que reconeix projectes educatius orientats a fomentar la consciència ambiental entre els més joves. En aquesta edició, el guardó s’ha concedit a l’escola pública Riu Clar de Tarragona pel projecte 'Hort Educatiu pel clima', una iniciativa que promou el respecte pel medi ambient a través de l’educació i la participació de l’alumnat.
Amb aquesta nova edició, el Rotary Green Meeting reafirma la seva voluntat d’esdevenir un espai de diàleg i col·laboració entre institucions, coneixement i societat per abordar els grans desafiaments ambientals i socials des del territori.