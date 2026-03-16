La Policia Portuària de Tarragona incorpora nous agents per reforçar la seguretat
Ha sumat set noves places a la seva plantilla i tres agents eventuals més, que cobreixen vacants
La Policia Portuària de Tarragona ha incorporat deu nou agents al cos. D’aquests, set són places de nova creació i els tres restants es corresponen a agents eventuals que cobreixen vacants per baixes laborals. Les tres agents eventuals són dones procedents de la borsa de treball. Amb aquestes incorporacions, la policia administrativa del Port de Tarragona es reforça per a millorar la seguretat portuària i contribuir de manera eficaç al bon funcionament del Port de Tarragona, vetllant per la seguretat de les persones, les instal·lacions i les activitats que s’hi desenvolupen.
Les noves incorporacions provenen de processos selectius iniciats a finals de 2025. Actualment, el cos està format per una seixantena d’agents. Per enguany, està previst que la plantilla de la Policia Portuària de Tarragona s’ampliï amb tres noves places incloses en l’oferta de treball públic de l’Autoritat Portuària de Tarragona.
Programa de mentoratge
Amb l’objectiu d’afavorir la integració efectiva al cos i el desenvolupament professional dels nous agents, la Policia Portuària de Tarragona duu a terme un programa de mentoratge en el qual policies de carrera acompanyen a les noves incorporacions facilitant així la seva adaptació progressiva al servei actiu. Els mentors donen suport i orientació, resolen dubtes, transmeten coneixements professionals i comparteixen experiències, cosa que els converteix en referents professionals.
Aquest acompanyament reforça la confiança dels nous agents, estimula el seu aprenentatge i els ajuda a definir objectius, resoldre problemes i millorar la gestió del temps i la presa de decisions. El programa de mentoratge es duu a terme durant els primers mesos d’estada a la Policia Portuària. En el cas dels agents amb plaça fixa, inclou també el període de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mentre que en el cas dels agents eventuals té un límit de 12 mesos.