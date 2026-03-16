HABITATGE
El lloguer mitjà d’un pis a Tarragona, pel camí de superar els 700 euros
Molts joves tarragonins no poden accedir als ajuts públics, ja que posen el topall en aquesta xifra a la demarcació
El lloguer mitjà d’un pis a Tarragona va camí de superar els 700 euros. En les dades més recents de l’Institut Català del Sól (Incasol), del tercer trimestre de l’any passat, els preus de lloguer de mitjana d’un habitatge a la ciutat se situaven en els 683 euros. Passat sis mesos des d’aquests registres, la situació no ha millorat, tot el contrari. Una simple cerca en un dels portals especialitzats com Idealista mostra que d’una cinquantena d’habitatges disponibles a la ciutat per llogar, gairebé tots superen els 700 euros. I la majoria són de lloguer de temporada.
Aquesta xifra no és només alarmant pel que fa a l’augment del cost de la vida respecte els salaris mitjans, sinó també perquè és el límit marcat per la Generalitat de Catalunya per a accedir a les subvencions pel lloguer per a menors de 35 anys. Recentment es va obrir una nova convocatòria dels ajuts, ja tancada, que poden arribar al 40% del lloguer, però molts joves tarragonins no hi han pogut accedir perquè el que paguen pel pis on viuen supera els 700 euros o els 350 euros per la seva habitació. Aquests són els topalls establerts per l’administració autonòmica a la demarcació de Tarragona. A Terres de l’Ebre i a Lleida és de 600 euros, a Girona de 750 i a l’àrea metropolitana de Barcelona és de 950 euros.
Increment de gairebé l’1%
De moment, es veuen tímidament els fruits de l’esforç polític per a revertir una situació històrica. El Sindicat de Llogateres calcula que els lloguers han pujat un 0,9% al conjunt de Catalunya des de la regulació de preus aprovada fa dos anys, un augment acumulat que se situa per sota de la inflació. Amb motiu dels dos anys d’entrada en vigor de la limitació de rendes en zones de mercat residencial tensat, el col·lectiu ha estudiat els efectes de la mesura i conclou que s’ha tallat la «tendència d’augment desbocat». El Sindicat, però, avisa que hi ha un «desviament» cap al lloguer de temporada, que es va començar a regular a principis d’aquest 2026. També veu «urgent» perseguir «activament» i sancionar els incompliments de la norma.
Uns 700 contractes al mes
Pel que fa al nombre de nous contractes de lloguer per trimestre, Tarragona es mou en els 700, segons els dades més recents de l’Incasol. En el còmput anual, es veu una clara davallada a la ciutat. El 2021 es van signar 3.797 contractes, mentre que el 2024 es van pactar 2.647.
Cauen els nous habitatges
En aquest sentit, la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona alerta que les altes de nous habitatges al mercat de lloguer ordinari han caigut més d’un 58% en comparació amb l’any anterior, en un context de demanda creixent i oferta cada cop més escassa.