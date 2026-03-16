Junts demana a l’IMET que recorri el tancament de dues línies d’I3 a Tarragona
El grup municipal reclama a l’Ajuntament que defensi les famílies davant la decisió dels Serveis Territorials d’Educació en plena preinscripció escolar
El grup municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Tarragona ha instat l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) a presentar un recurs contra la resolució dels Serveis Territorials d’Educació que preveu suprimir dues línies d’I3 a escoles públiques de la ciutat. Segons la formació, la decisió s’ha comunicat en ple procés de preinscripció escolar per al curs 2026-2027, fet que, asseguren, altera les condicions amb què moltes famílies havien iniciat el procés.
El portaveu de Junts a l’Ajuntament, Jordi Sendra, considera que la resolució «no és només una mala decisió de fons, sinó també una manera profundament irresponsable de governar», ja que arriba després que els centres hagin celebrat les jornades de portes obertes i amb el calendari de preinscripció ja en marxa.
«Les famílies han triat escola confiant en unes condicions que la pròpia Generalitat havia fixat i, de cop i volta, se les canvia a mig camí; això genera angoixa, desconfiança i la sensació que el seu dret a una plaça pública de proximitat no està prou protegit», ha afirmat Sendra, que també ha expressat el seu suport a les mobilitzacions de mares i pares dels darrers dies.
Junts sosté que aquesta manera de procedir «trenca la confiança en el sistema», ja que la planificació de l’oferta educativa i dels criteris d’adscripció no s’hauria de modificar quan les famílies ja estan presentant sol·licituds. Per aquest motiu, el grup municipal demana a l’Ajuntament i a l’IMET que actuïn i presentin recurs contra la resolució. «Plantar cara a la Generalitat en aquest tema no és fer partidisme, és fer de ciutat i protegir els drets dels infants de Tarragona», ha defensat Sendra.
Des de Junts insisteixen que la defensa de l’escola pública i del dret de les famílies a triar projecte educatiu «no passa per retallar oferta ni per moure línies d’un dia per l’altre», sinó per planificar amb temps i garantir els recursos necessaris. «Avui el que cal és posar ordre en aquest desgavell, escoltar les famílies i fer el que toca des de l’Ajuntament: recórrer aquesta decisió i exigir que es mantinguin les línies d’I3 necessàries per garantir una educació de qualitat i de proximitat a Tarragona», ha conclòs el portaveu.