SOCIETAT
Els Mercats de Tarragona celebren el doble aniversari amb activitats i sortejos
El Mercat Central commemora 9 anys de la reforma i el Mercat de Torreforta celebra el seu 44è aniversari amb propostes per a la ciutadania
Els Mercats de Tarragona celebren el doble aniversari amb diverses activitats obertes a la ciutadania. El Mercat Central commemora els 9 anys de la reforma del seu edifici, mentre que el Mercat de Torreforta arriba al seu 44è aniversari, reforçant així el paper que aquests equipaments tenen en la vida quotidiana de la ciutat.
Una de les iniciatives més destacades és 'Cuina a la Plaça', una sèrie audiovisual que reunirà xefs reconeguts amb paradistes dels mercats de la ciutat per elaborar diferents receptes. Entre els participants hi haurà la prestigiosa cuinera Carme Ruscalleda, que protagonitzarà una de les deu receptes enregistrades en deu mercats, mercadets i fires diferents.
La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament, Montse Adan, ha destacat la importància d’aquesta celebració conjunta, assegurant que posa en valor el paper que han tingut i continuen tenint els mercats en el dia a dia de la ciutat.
En el marc d’aquest aniversari també s’han organitzat diversos sortejos entre els clients: al Mercat de Torreforta, del 16 al 28 de març, se sortejaran deu figures de Pasqua entre les persones que facin compres a les parades, mentre que el Mercat Central sortejarà una paella amb tots els ingredients per preparar un arròs mariner per a nou persones fins al 31 de març. Per participar-hi caldrà comprar al mercat, omplir la butlleta i dipositar-la a la bústia habilitada a cada equipament.