Cremen dos contenidors i una paperera en menys de 30 minuts a Bonavista
Els fets han passat aquest diumenge per la nit al carrer Vint-i-u, Vint-i-dos i Vint-i-tres
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit de diumenge en tres incendis al barri de Bonavista en menys de 30 minuts. El primer avís l'han rebut a les 23.13 hores per l'incendi d'una paperera al carrer Vint-i-u. Fins al lloc s'ha desplaçat una dotació terrestres.
Sis minuts després han rebut un altre avís per un altre foc però aquest cop de contenidor. Els bombers han mobilitzat una dotació fins al carrer Vint-i-dos. Minuts després ha entrat un altre avís per un incendi en un contenidor, al costat de l'església de Bonavista. Per aquests dos últims serveis va actuar la mateixa dotació de Bombers.