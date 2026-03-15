Tarragona celebra una nova edició dels tradicionals Tres Tombs
La festa ha comptat amb més d'una trentena de cavalls i prop de 25 carruatges
Aquest diumenge al matí, Tarragona ha celebrat una nova edició d'una les cites més tradicionals de la ciutat, els Tres Tombs. Enguany l'acte ha comptat amb més d'una trentena de cavalls acompanyats dels seus genets, provinents de Tarragona, Rodonyà, Cambrils, El Catllar, Sant Martí Sarroca, i Cubelles, entre d’altres.
També hi han participat prop de 25 carruatges amb uns cinquanta de cavalls provinents de Valls, Tivissa, Constantí, Vilaverd, Marçà, Calafell, Salomó, Vila-rodona, Sant Martí Sarroca, Bellmunt del Priorat, Pinell de Brai i Sant Llorenç d’Hortons, entre d’altres. La majoria eren carros de pagès, tot i que també s'ha vist alguna berlina.
El recorregut ha arrencat a les 11.30 hores des del carrer Francesc Bastos i ha passat per l'avinguda Ramon i Cajal, la Font del Centenari, i la Rambla Nova, on s'han efectuat els Tres Tombs que donen nom a l'esdeveniment.
A més, a les 12 h ha tingut lloc la tradicional benedicció dels animals, que s'ha celebrat davant l'OMAC de la Rambla Nova.
La festa ha estat organitzada pel Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.
La tradició
Els Tres Tombs se celebraven el dia 17 de gener en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals de peu rodó. L’origen religiós d’aquesta festa per venerar el seu patró, es manté en l’actualitat, sent un conjunt de celebracions arreu de Catalunya i que consisteixen en les cavalcades, passades, curses i les benediccions dels animals de treball i domèstics.
El primer tomb era per demanar protecció pels animals, el segon tomb era per demanar una bona collita i el tercer era per demanar salut per a les persones.
A Tarragona la tradició consistia a realitzar una Missa solemne a l’església de Sant Llorenç, propietat del Gremi. Posteriorment eren beneïts els animals a la sortida de l’església i es feia una passada pel passeig de Sant Antoni i les rambles de Sant Carles i de Sant Joan, fins arribar a la plaça del Mercat on se sortejaven un porquet i un cabrit.
El dia de cap d’any es venien els números per a la rifa (el Gremi encara conserva el bombo). Posteriorment es baixava fins al Port, on hi havia un gran ball.
Quan es començava un viatge en carro, els pagesos tarragonins s’encomanaven al Sant tot implorant: «Que Sant Antoni 'mus' (mos) guardi de prendre mal i de 'fen' (fer-ne).
Amb l’aparició del tractor i del camió, a la fi dels anys 50 del segle passat i la simultània transformació d’una ciutat amb una societat eminentment pagesa en una ciutat turística, industrial i de serveis, es va deixar de celebrar. Als anys 80 es tornà a recuperar en el seu format actual de Tres Tombs al voltant de la Rambla.