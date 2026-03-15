Protesta
Una cassolada a Tarragona fa ressonar el rebuig envers la guerra a l'Orient Mitjà i altres conflictes mundials
Amb crits de «No a la guerra», els manifestants exigeixen la fi dels atacs i la imposició de la pau
Una cassolada a Tarragona ha escenificat aquest diumenge el rebuig envers la guerra a l'Orient Mitjà i altres conflictes mundials, com el de Palestina. Des del Balcó del Mediterrani s'ha demanat la fi dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, a més d'exigir la imposició de la pau internacional.
Els manifestants han cridat consignes com ara 'No a la guerra' i han mostrat cartells contraris a l'OTAN. «Necessitem més veus, aquesta guerra és una qüestió d'humanitat que afecta tot el món», ha afirmat l'Amira Shoman, membre de la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona Solidaritat amb Palestina.
La concentració s'inclou en el conjunt de manifestacions convocades per la plataforma 'Parar la guerra' en 150 ciutats de l'estat espanyol.
L'acció d'aquest diumenge ha aplegat un centenar de persones segons l'organització, que ha fet una crida a sumar més suports per demanar la pau internacional. La concentració ha consistit en una cassolada al Balcó del Mediterrani, on també s'han llençat consignes en contra de la guerra.
Durant la lectura del manifest, s'han titllat els atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran d'«agressions injustificades i il·legals» i han asseverat que suposen una «destrucció de l'ordre internacional».
Alhora, han carregat contra el que apunten que és una pràctica «imperialista» per part dels governs estatunidencs i israelià. «La democràcia és la que decideixen els pobles, no la que ve de fora, amb sang i amb intenció de canviar la identitat i la cultura dels països», ha etzibat Amira Shoman, membre de la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona Solidaritat amb Palestina. Per a Shoman, els atacs responen a una voluntat d'Israel de controlar el món àrab i apropiar-se dels recursos d'altres països com l'Iran o Palestina.
En aquest sentit, l'entitat ha criticat el paper que està desenvolupant la Unió Europea, la qual consideren que no ha actuat amb «responsabilitat i valentia» davant el context actual internacional.
La cassolada d'aquest diumenge s'emmarca en les protestes que s'han convocat arreu de l'estat espanyol aquest cap de setmana. Segons l'entitat tarragonina, pròximament n'organitzaran més per sumar més suport de la ciutadania per exigir la fi de la guerra a l'Orient Mitjà.