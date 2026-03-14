Tarragona acollirà diumenge una nova edició dels Tres Tombs
La desfilada comptarà amb 30 carros i 90 cavalleries d’arreu de Catalunya i habilitarà un espai per a persones amb mobilitat reduïda
Aquest diumenge 16 de març Tarragona acollirà una nova edició dels tradicionals Tres Tombs, festa d’interès Nacional a Catalunya organitzada pel Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.
Enguany es preveu la participació d’una trentena de carros i 90 cavalleries d’arreu de Catalunya, entre els quals, per primer cop, hi haurà una diligència tirada per cinc cavalls. També es manté, per segon any, la presència d’un carro adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Els Tres Tombs començaran diumenge a les 11.30 h des del carrer Francesc Bastos i recorreran la ciutat fins finalitzar al carrer Vidal i Barraquer un cop realitzats els tradicionals tres tombs.
Com a novetat, el recorregut d’aquest any contempla un espai destinat a persones amb mobilitat reduïda a la cruïlla de la Rambla Nova que connecta els carrers de Sant Francesc i carrer Unió. Està previst que la tradicional benedicció dels animals tingui lloc davant l’OMAC de la Rambla Nova.