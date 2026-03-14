Incendi en unes cambres frigorífiques del Complex Educatiu de Tarragona

L'edifici ha estat desallotjat i l’incendi s’ha extingit abans de les onze del matí

El Complex Educatiu de TarragonaGerard Martí

Júlia Camprubí Díez

Aquest dissabte al matí s’ha declarat un incendi al Complex Educatiu de Tarragona, l’antic edifici de la Universitat Laboral, fet que ha obligat a mobilitzar quatre dotacions dels bombers.

El succés s’ha produït poc després de les deu i quart, quan s’ha detectat fum gris que sortia d’una de les sales del recinte. Davant la situació, s’ha procedit immediatament a desallotjar l’espai. Quan els equips d’emergència han arribat al lloc, ja no hi havia cap persona a l’interior de l’edifici.

Després d’inspeccionar la zona, els bombers han localitzat l’origen del foc en unes cambres frigorífiques. Les tasques d’extinció han finalitzat a les 10.56 hores, moment en què l’incendi s’ha donat per completament apagat. 

