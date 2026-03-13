VIRAL
Tarragona serà un dels millors llocs d'Espanya per veure els pròxims eclipsis solars
El territori forma part dels municipis amb punts d’observació preferents per contemplar els fenòmens que tindran lloc els anys 2026, 2027 i 2028
Tarragona serà un dels territoris destacats per observar els pròxims eclipsis de sol que es produiran entre els anys 2026 i 2028. Diversos municipis de la demarcació formen part dels punts d’observació preferents designats per les administracions per seguir aquests fenòmens astronòmics en les millors condicions.
El govern central i les comunitats autònomes han començat a identificar els anomenats 'punts d’observació preferent' per contemplar els eclipsis que es produiran a Espanya durant els pròxims anys —dos totals i un d’anular—. En el cas de Catalunya, s’han seleccionat vint-i-sis ubicacions repartides en vint municipis, espais que ofereixen bones condicions de visibilitat, accessibilitat i capacitat per acollir persones amb seguretat.
Els primers punts per observar l’eclipsi del 2026 ja es poden consultar en el portal web impulsat pel Ministeri de Ciència, que recopila informació sobre aquests esdeveniments. La plataforma inclou dades científiques, recomanacions de salut per observar el fenomen amb seguretat, així com informació sobre els fluxos turístics i les mesures previstes per gestionar l’augment de visitants.
A Espanya, l’últim eclipsi anular visible es va produir el 2005, mentre que l’últim eclipsi total observable va tenir lloc el 1959 i només des de les illes Canàries. A la península Ibèrica no se’n veu un de total des de fa més d’un segle, concretament des del 1912.
Aquesta situació canviarà el pròxim 12 d’agost, quan un eclipsi de sol serà visible des de la Península, les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla. La franja de totalitat travessarà Espanya d’oest a est i passarà per diverses capitals de província, entre les quals Tarragona, a més d’altres ciutats com València o Palma.
Entre els punts d’observació assenyalats en el mapa també hi ha espais singulars com ermites, miradors, zones naturals o fins i tot polígons industrials. A les comarques de Tarragona, per exemple, s’ha indicat el polígon industrial del Burgar, a Reus, com un dels llocs adequats per seguir el fenomen.
Des del mateix portal es recomana que, si el municipi on es troba una persona està dins de la franja de totalitat i disposa d’un horitzó oest clar, el millor lloc per veure l’eclipsi és sovint el mateix punt on es troba, evitant així desplaçaments massius i possibles aglomeracions.
Sota la iniciativa 'Catalunya mira al cel', el territori català ha definit aquests 26 punts d’observació prioritaris, situats sobretot a la província de Tarragona i al sud de Lleida. En aquest context, les ciutats i municipis de la costa tarragonina i de l’interior de les Terres de l’Ebre es perfilen com a espais de referència per contemplar la fase de totalitat del fenomen.