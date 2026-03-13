URBANISME
Tarragona inicia dilluns la reforma de la carretera del polígon Francolí amb una nova rotonda
Les obres també inclouran millores en el drenatge amb la construcció d’un nou col·lector i tindran una durada prevista de tres mesos
Tarragona començarà dilluns 16 de març les obres de rehabilitació del ferm de la carretera del polígon industrial Francolí, una actuació que també inclourà la construcció d’una nova rotonda i d’un col·lector per millorar el drenatge de la zona. Els treballs afectaran el tram comprès entre l’inici del vial i el Parc de Bombers.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat la importància d’aquesta intervenció assegurant que «per fi es dignificarà el Polígon Francolí, un dels punts industrials estratègics per a la ciutat, que des de feia masses anys no rebia les inversions que es mereixia». Segons ha remarcat, l’obra tindrà un impacte positiu tant per als treballadors de la zona com per als ciutadans que hi circulen habitualment.
Les obres aniran a càrrec de l’empresa Tecnofirmes i tenen un pressupost de 664.144,8 euros (IVA inclòs), amb una durada prevista d’uns tres mesos. A més de renovar el paviment de la via, el projecte preveu construir una nova rotonda per millorar l’accés a l’aparcament de l’EMT i la connexió amb l’autovia A-27.
També es crearà un nou col·lector amb l’objectiu de millorar les condicions de drenatge de la zona, una actuació prevista dins del Pla Director de Clavegueram.
Pel que fa a les afectacions al trànsit, durant les primeres setmanes i fins a Setmana Santa es produiran talls puntuals de carrils en ambdós sentits de la circulació. Posteriorment, es preveuen desviaments provisionals que s’aniran comunicant a mesura que avancin els treballs.