MÚSICA
Sergio Dalma actuarà al Tarraco Arena el 25 d’abril amb el seu nou tour
El cantant català presenta la gira 'Ritorno a Via Dalma', que arrenca amb entrades exhaurides a Donostia i recorrerà diverses ciutats
El cantant català Sergio Dalma farà parada a Tarragona el pròxim 25 d’abril amb el seu nou espectacle 'Ritorno a Via Dalma', en un concert previst al Tarraco Arena. La ciutat serà una de les cites destacades d’aquesta gira que recorrerà diverses ciutats d’Espanya durant els pròxims mesos.
El tour arrencarà oficialment el 14 de març a Donostia, al Kursaal, amb totes les entrades venudes. Aquest serà el punt de partida d’una gira que ja compta amb 36 concerts confirmats arreu del país.
Sergio Dalma inicia aquesta nova etapa artística amb un espectacle que ret homenatge a la música italiana, una influència que ha marcat alguns dels moments més importants de la seva trajectòria. El repertori del concert proposa un recorregut per grans cançons italianes reinterpretades amb la seva veu característica i amb una posada en escena carregada d’emoció i nostàlgia.
El cantant arriba a aquest nou projecte en un moment especialment rellevant de la seva carrera. Recentment s’ha convertit en l’artista masculí més premiat de la història dels Premis Dial després de rebre el seu dotzè guardó en l’edició del 2026, un reconeixement a més de tres dècades de trajectòria musical i a la seva estreta relació amb el públic.
La gira passarà per algunes de les principals ciutats espanyoles i també formarà part de diversos festivals d’estiu. El tour culminarà amb un gran concert final previst per al 21 de febrer de 2027 al Movistar Arena de Madrid. Les primeres dates anunciades ja han penjat el cartell d’entrades exhaurides, fet que confirma l’expectació que genera aquest nou projecte del cantant.