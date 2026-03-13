PROTESTA
Nova concentració a Tarragona per reclamar la reobertura de dues línies d’I3
Les famílies surten insatisfetes de la reunió amb Educació
Un centenar de persones es van concentrar ahir a la tarda davant dels serveis territorials d’Educació a Tarragona per mostrar el seu suport a la reunió que mantenien representants de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) amb el Departament d’Educació.
Les famílies reclamen que es reconsideri el tancament de dues línies d’I3 a l’Escola El Miracle i l’Escola Pràctiques. També van traslladar altres reivindicacions de la comunitat educativa de la ciutat.
Segons expliquen fonts de les famílies participants, el Departament hauria assegurat que no canviarà la planificació actual, tot i que s’hauria indicat que, si en l’oferta final de places hi ha errors, es rectificaran i s’ampliaran les places necessàries.
Pel que fa a les línies suprimides aquestes «es podrien reobrir si la demanda global de la zona ho requereix, tot i que primer es prioritzarà omplir les places vacants d’altres escoles del mateix àmbit».
El resultat de la trobada no satisfà les famílies, que aquesta tarda reprendran les mobilitzacions amb una manifestació convocada també per docents. La marxa començarà a les 18 h a la plaça Imperial Tàrraco.
A partir de les 17 h, diverses columnes sortiran des de diferents centres públics de la ciutat. Alguns punts de trobada són la plaça Amèriques, l’Amfiteatre i el carrer Guillem Oliver.