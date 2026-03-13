Laboral
Més estands i noves oportunitats a la 14a Fira de l’Ocupació de Tarragona
Prop de 4.000 persones van passar per una nova edició de rècord amb un centenar d’empreses que oferien 700 llocs de feina
La 14a edició de la Fira de l’Ocupació de Tarragona es va tornar a consolidar ahir com una cita imprescindible al territori per a les persones que busquen feina. El Recinte Firal va viure aquest dijous una jornada amb milers de persones recorrent els estands a la recerca d’una oportunitat laboral.
Enguany, la fira ha assolit la participació més alta de la seva història, amb més de 100 empreses presents i prop de 700 llocs de treball oferts en sectors diversos. En total, prop de 4.000 persones van passar pel recinte al llarg del matí. Entre els visitants hi havia perfils molt diversos: estudiants que busquen la primera experiència laboral, persones a l’atur o professionals que volen un canvi de rumb en la seva carrera.
En el cas de Pablo Lozano, de 22 anys, no era el primer cop que assistia a una Fira de l’Ocupació. «He vingut perquè estic buscant feina. Actualment, estic cursant un màster i me’l necessito pagar», explicava. Graduat en Administració i Direcció d’Empreses, busca una oportunitat vinculada al seu àmbit: «Estic buscant alguna cosa més relacionada amb la comptabilitat, que és el perfil amb què surto de la carrera». Durant el matí, va contactar amb diverses companyies i Empreses de Treball Temporal (ETT) presents a la fira. «He parlat amb Randstad, Adecco o Marlex, i també amb empreses que busquen perfils enfocats en la comptabilitat», detallava.
Els estands vinculats al turisme i les ETT van concentrar algunes de les cues més llargues. Des del grup Nimo Automoció, que participava per segon any en aquest esdeveniment, van destacar que la fira és «una oportunitat per conèixer molts candidats dins de la nostra àrea geogràfica».
La presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, va valorar molt positivament la jornada: «Hem tornat a superar les expectatives més optimistes gràcies al suport del teixit productiu i la col·laboració dels principals partners». En aquest sentit, va assegurar que «seguim treballant per consolidar una proposta que s’ha convertit en la principal plataforma laboral del sud de Catalunya», tot expressant la seva satisfacció per l’èxit d’una iniciativa pionera i fortament arrelada al territori.