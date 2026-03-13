CARRETERES
L’Ajuntament avança obres a l’asfaltat pel pas del Tour de França
S’actuaran en més de deu carrers de la ciutat i s’hi destinaran uns 180.000 euros
L’Ajuntament de Tarragona avança obres a l’asfaltat arreu de la ciutat per l’arribada del Tour de França. El consistori ha licitat les obres d’adequació del recorregut pel centre de Tarragona, que tenen un pressupost base de licitació amb IVA de 186.828 euros. Cal recordar que la ciutat acollirà la sortida de la segona etapa del Tour el diumenge 5 de juliol. «El pas d’un esdeveniment internacional com el Tour és una gran oportunitat per projectar Tarragona al món i volem que la ciutat presenti la seva millor imatge. En aquest cas, el que fem és avançar actuacions que ja estaven previstes dins del Pla d’Asfaltatge municipal per tenir els carrers a punt», assenyala Nacho García, conseller de Territori.
S’actuarà en més d’una desena de punts de la ciutat, on prinicipalment es faran tasques de rehabilitació del ferm. En alguns casos, s’arranjaran els laterals de les carreteres o es crearan nous accessos.
Prioritat per l’organització
Aquestes obres son habituals en els municipis que acullen la prova ciclista més prestigiosa del món. Uns dos-cents ciclistes participaran en aquesta edició del Tour i el bon estat de les vies és una prioritat pels organitzadors. A Barcelona, la Diputació ha activat una licitació conjunta per a municipis on passarà la prova ciclista. Una fòrmula que a Tarragona es descarta. «Ens hem posat a disposició dels municipis afectats per tal de donar-los suport en totes les tasques que cal fer a les vies de la seva titularitat, tot i que pel tipus d’intervenció a fer possiblement es podrà resoldre a nivell municipal», indiquen des de la Diputació de Tarragona. «Les vies per on transcorre la prova a la nostra demarcació són de titularitat municipal, de la Generalitat i de l’Estat, per tant les actuacions a fer corresponen als titulars de cada via. Tot i que comptaran amb el suport de la Diputació per la realització d’aquestes actuacions concretes», afegeixen des de l’administració supramunicipal.
190 països
L’exposició que tindrà la ciutat amb la sortida de l’etapa és excepcional, ja que 190 països segueixen la prova per televisió. Pel que fa a l'impacte econòmic, es pot agafar de referència la sortida del Tour del 2023 al País Vasc. En aquella ocasió, l'impacte va suposar uns 104 milions d'euros.