MOBILITAT
ECP vol que els busos de l'EMT tinguin un comandament per controlar semàfors
Plantegen que els xòfers tinguin un comandament
El grup municipal d’En Comú Podem planteja que els autobusos de l’EMT tinguin preferència semafòrica a la ciutat. La formació exposa que els xòfers podrien comptar amb un comandament a distància per evitar embusos en punts sensibles de Tarragona. «Hi ha un greu problema amb els busos en certs punts, com la rotonda d’Icomar. Tots els conductors ho diuen. És un motiu de retards. Potser és hora que els hi donem un comandament perquè puguin avançar», va indicar ahir Jordi Collado, portaveu d’ECP, en roda de premsa. «Entenem que anar cap als carrils bus és difícil per la cultura de la ciutat, però hem de donar passes endavant en aquest sentit si creiem en el transport públic. 12 milions de viatgers anuals no és cap broma», va afegir Collado.
Altres entorns on es planteja actuar hi ha l’avinguda Roma, l’avinguda Catalunya, l’avinguda Andorra, el corredor Colom–Prat de la Riba–Batestini o el carrer Reial. Es creu que així es podria incrementar almenys un 15% la velocitat comercial dels autobusos.
La formació va fer aquest plantejament ahir en el marc de la presentació de les propostes que han fet al govern per modificar la nova ordenació de línies de l’EMT. La proposta d’En Comú Podem planteja adaptar el servei als horaris reals de treball, reforçar els eixos troncals entre barris i implantar mesures de prioritat per al bus que permetin augmentar la velocitat comercial i reduir els temps de trajecte. Proposen coordinar el servei amb l’Autoritat Portuària, l’AEQT i les associacions empresarials dels polígons per ajustar la mobilitat a torns habituals de treball com els de les 6 h, 14 h i 22 h en polígons industrials o les 8 h, 15 h, 18 h i 00 h en zones comercials.
Anar a treballar en bus
«S’han d’establir horaris que tinguin sentit perquè els tarragonins que treballin als poígons hi puguin anar en bus», va dir Collado. Més enllà, la formació considera que cal mantenir la L6 com a «línia estructural» entre Campclar i Sant Pere i Sant Pau i crear la L60 com a «línia complementària» amb funció de llançadora. La formació defensa que aquestes propostes poden implementar-se progressivament amb avaluacions periòdiques basades en «dades reals» de mobilitat i amb diàleg amb treballadors, empreses i veïnat.