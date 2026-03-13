ART
Comella Llum: art efímer contra la foscor
L’espai Comella Escultura Natura acull, des d’aquest divendres, una nova edició del festival amb la participació d’alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Aquest divendres s’inaugura una nova edició del festival Comella Llum, una cita que promou la trobada entre estudiants d’art, artistes i públic mitjançant instal·lacions lumíniques efímeres creades per alumnes d’escoles d’art. L’exposició, a més, té com a seu un espai singular carregat de valor artístic. Es tracta de l’Espai Comella Escultura Natura, situat a Tarragona, i que és un museu a l’aire lliure que acull les instal·lacions escultòriques de l’artista Rufino Mesa.
Aquest festival va néixer el 2023 per iniciativa de l’Escola d’Art i Disseny Llotja de Barcelona, amb la idea d’oferir als seus estudiants la possibilitat d’afrontar projectes reals en l’àmbit de la creació artística i el disseny, a partir de projectes que vinculessin les tradicions artesanals i les noves tecnologies. L’any passat s’hi va sumar l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona. Concretament, l’alumnat de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur, que va participar compartint el projecte amb estudiants de la Llotja i amb participants internacionals d’institucions com la Technische Hochschule Rosenheim (Alemanya) i la Nuova Accademia di Belle Arti de Milà, així com amb els infants del Niu de la Comella.
Enguany, el projecte incorpora estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València i de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega. En total s’hi podran veure sis instal·lacions creades per l’alumnat de la Llotja, una instal·lació dels estudiants de Tarragona, una altra de l’escola de Tàrrega i un projecte de mapping procedent de València. En aquesta edició els de Tarragona han treballat les peces dins del mòdul de vitralls i han estat tutoritzats per Àlvar Calvet. El programa inclourà també altres propostes artístiques. Així, divendres i dissabte, estudiants de la Llotja presentaran una performance amb lectura de textos creats pels mateixos alumnes. Diumenge, el recorregut pel parc escultòric es completarà amb la participació de l’artista tarragoní Hombre Caracola, que guiarà el públic en un passeig performatiu.
Segons explica la responsable del projecte, Amparo Garcia, l’objectiu principal de la iniciativa és portar l’aprenentatge fora de l’aula: «La idea és enfrontar l’alumnat a projectes reals perquè els treballs no es quedin només com un exercici de classe. Han de viure tot el procés: instal·lar l’obra, controlar que funcioni, gestionar els nervis i l’estrès… És una experiència molt propera al que trobaran en la seva vida professional». Garcia destaca també que cada instal·lació parteix d’una mirada personal de l’estudiant. Tot i que moltes propostes mantenen una relació amb la natura —en diàleg amb l’entorn del parc escultòric—, no s’imposa cap temàtica comuna: «Cadascú tria el tema que vol treballar, allò que viu o allò que més li interessa».
El parc escultòric acollirà aquesta festa de la llum tot el cap de setmana a partir de les 19.30 h i l’entrada és gratuïta. L’Espai Comella, Escultura i Natura és dins el terme de Tarragona, a 3 km de la ciutat, molt a prop del barri de Sant Pere i Sant Pau. S’hi arriba per la carretera del Pont d’Armentera, abans de l’AP-7.