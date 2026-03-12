SOCIETAT
Tarragona col·loca una nova llamborda Stolpersteine en record de les víctimes del nazisme
L’acte s’ha fet a la Baixada de Misericòrdia i eleva a 32 el nombre de llambordes commemoratives instal·lades a la ciutat
Tarragona ha acollit aquest matí l’acte de col·locació d’una nova llamborda del projecte Stolpersteine a la Baixada de Misericòrdia, una iniciativa de memòria històrica que recorda les víctimes del nazisme. L’acte ha comptat amb la participació de la consellera de Memòria Democràtica, Sandra Ramos; la neta de l’homenatjat Antonio Díaz, Alba Díaz; el president de l’Amical Mauthausen, Juan M. Calvo, i el director del Memorial Democràtic, Jordi Font.
Durant la cerimònia s’han fet diversos parlaments institucionals i també una actuació musical a càrrec del saxofonista Xavier Pié, que ha interpretat dues peces. La llamborda instal·lada recorda una de les persones deportades als camps nazis i forma part del projecte internacional Stolpersteine, que busca mantenir viva la memòria de les víctimes a través d’aquestes plaques col·locades davant dels seus darrers domicilis.
Amb aquesta nova instal·lació, ja són 32 les llambordes Stolpersteine que hi ha a la ciutat. Enguany també se n’han col·locat dues més: una al carrer López Peláez en homenatge a José Cerón García i una altra al carrer Reial dedicada a Jaime Crespo Vengut. Aquest projecte continua ampliant-se amb l’objectiu de recordar les persones de Tarragona que van patir la deportació i la repressió del règim nazi.