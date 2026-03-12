Societat
Tarragona acollirà el Rotary Green Meeting aquest dissabte
Experts de diferents àmbits oferiran ponències al Museu del Port sobre els reptes ambientals i de sostenibilitat
Tarragona acollirà dissabte el Rotary Green Meeting, un congrés que reunirà empreses, institucions i representants de la societat civil amb l’objectiu de generar propostes concretes en matèria de sostenibilitat i transició energètica. La jornada, organitzada pels clubs Rotary de Tarragona i Costa Daurada, tindrà lloc al Museu del Port i comptarà amb la participació d’experts de diferents àmbits que oferiran una visió transversal sobre els reptes ambientals.
L’acte començarà a les 9 del matí amb la benvinguda de Josep Maria Buqueras, governador del Districte 2202 de Rotary, i Ramon Corretgé, responsable de Medi Ambient del mateix districte. Tot seguit, el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, oferirà la conferència inaugural, centrada en el paper de Tarragona com a hub industrial i en el potencial de la indústria eòlica marina flotant al Mediterrani.
El programa inclourà diverses ponències sobre sostenibilitat, entre les quals hi haurà «Pesca neta. Per una mar Mediterrània sense residus», a càrrec de Xavier Domènech, secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona; la intervenció del biòleg Jesús Ortiz sobre la conservació d’ecosistemes; «La fragilitat del Delta de l’Ebre», amb Josep Maria Franquet; i «El compromís del sector químic de Tarragona amb la descarbonització», presentada per Maria Mas, directora gerent de l’AEQT. Durant l’esdeveniment, el Rotary Club també entregarà el Premi Educació Verda 2026 a l’Escola Riu Clar pel seu projecte «Hort educatiu pel clima».
El congrés es clourà amb el parlament institucional de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Posteriorment, l’activitat es traslladarà al Refugi 1 del Moll de Costa, on, a les 14 hores, es col·locarà i s’inaugurarà el Pal per la Pau de Rotary, un monument internacional que simbolitza el compromís amb la convivència i la cooperació global. L’acte comptarà amb una intervenció de Yasmina Cánovas, empresària i candidata al Premi Nobel de la Pau 2024, que reflexionarà sobre la relació entre la pau i la protecció del medi ambient.
Espai de reflexió
El president del Rotary Club de Tarragona, Paco Monguió, explica que el Green Meeting s’emmarca en el compromís per la sostenibilitat que la institució impulsa a escala internacional: «Som presents a més de 200 països, amb 45.000 clubs i prop d’un milió i mig de membres. Hi ha uns paràmetres que són comuns a tota l’organització i un d’aquests és la conservació del medi ambient». En aquest sentit, explica que aquesta iniciativa es va posar en marxa l’any passat amb trobades a Girona i al Maresme i enguany arriba a la Costa Daurada amb la voluntat de continuar ampliant les àrees de «conscienciació» i «reflexió».