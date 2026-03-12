SALUT
Prop de 700 donacions de sang als campus i seus de la URV en una quarta edició de rècord
El 44% dels participants en la campanya donen sang per primer cop
El Banc de Sang i de Teixits (BST) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han aconseguit 686 donacions durant aquest mes de febrer als campus i seus de la universitat. En aquesta quarta campanya, les dues institucions han superat de llarg les xifres de les anteriors edicions, amb 581 l'any passat, 481 el 2024, i 581 el 2025, assolint enguany el rècord.
La marató de donants joves és un objectiu estratègic per al Banc de Sang i Teixits per incorporar nous donants i assegurar el relleu generacional. De fet, destaquen el 44% dels participants d'aquesta edició han donat sang per primera vegada. A més, un 71% dels que han donat sang eren joves d'entre 18 i 24 anys, i un 64% eren dones.
Enguany, s'han fet 686 donacions de sang en les onze campanyes i 48 inscripcions al registre de donants de moll d'os. En concret, s'han fet campanyes als campus Catalunya (219 donants), Sescelades (229), a Tarragona; al campus Bellissens (21) i a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (45), a Reus; al Campus Terres de l’Ebre (80), a Tortosa, i a les seus del Baix Penedès (27), a Coma-ruga, i de l'Alt Penedès (65), a Vilafranca. Com és habitual, més de quaranta estudiants dels graus en Infermeria i en Medicina han col·laborat en la campanya com a voluntaris. A més de promoure-la, s'han encarregat de fer el primer cribratge dels donants.