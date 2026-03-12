SOCIETAT
Més de 20.000 persones han passat pel Museu de les Matemàtiques de Catalunya a Tarragona
L'equipament obre una nova sala que comptarà amb tres seccions diferents
El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) ha rebut més de 20.000 visites en el primer any des de la seva obertura a Tarragona. Durant el curs 2024-2025, van visitar l'equipament més de 6.500 alumnes de centres educatius de la demarcació de Tarragona i Lleida i més de 1.200 de públic general.
Aquest dissabte, coincidint amb el Dia Internacional de les Matemàtiques -també conegut com el Dia Pi-, s'inaugurà una nova sala a la primera planta de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET). Aquest nou espai comptarà amb tres seccions diferents on els visitants podran resoldre reptes que connecten les matemàtiques amb l'arquitectura o bé resoldre una selecció d’enigmes manipulatius que combinen l'estratègia i l'enginy.
Per celebrar el seu primer aniversari, el MMACA també ha programat tres tallers familiars diferents perquè infants i famílies gaudeixin d'unes matemàtiques lúdiques i participatives. Pel que fa a aquest curs, el museu ja ha rebut 10.500 visites escolars i es preveu acabar amb unes 14.000. Respecte a les visites familiars, se n'han registrat 1.500. «Tot un èxit de participació que indica que es doblaran les xifres del curs passat», han assenyalat.