Més de 20.000 persones han passat pel Museu de les Matemàtiques de Catalunya a Tarragona

L'equipament obre una nova sala que comptarà amb tres seccions diferents

Imatge d'una activitat al Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) a Tarragona.

Imatge d'una activitat al Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) a Tarragona.MMACA Tarragona

Redacció ACN

El Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) ha rebut més de 20.000 visites en el primer any des de la seva obertura a Tarragona. Durant el curs 2024-2025, van visitar l'equipament més de 6.500 alumnes de centres educatius de la demarcació de Tarragona i Lleida i més de 1.200 de públic general. 

Aquest dissabte, coincidint amb el Dia Internacional de les Matemàtiques -també conegut com el Dia Pi-, s'inaugurà una nova sala a la primera planta de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET). Aquest nou espai comptarà amb tres seccions diferents on els visitants podran resoldre reptes que connecten les matemàtiques amb l'arquitectura o bé resoldre una selecció d’enigmes manipulatius que combinen l'estratègia i l'enginy.

Per celebrar el seu primer aniversari, el MMACA també ha programat tres tallers familiars diferents perquè infants i famílies gaudeixin d'unes matemàtiques lúdiques i participatives. Pel que fa a aquest curs, el museu ja ha rebut 10.500 visites escolars i es preveu acabar amb unes 14.000. Respecte a les visites familiars, se n'han registrat 1.500. «Tot un èxit de participació que indica que es doblaran les xifres del curs passat», han assenyalat.

