SOCIETAT
El Mercat Central de Tarragona celebrarà el seu 9è aniversari repartint pastís aquest dissabte
Els clients podran recollir una ració gratuïta presentant un tiquet de compra en una jornada prèvia al doble aniversari amb el Mercat de Torreforta
El Mercat Central de Tarragona començarà aquest cap de setmana les celebracions del seu 9è aniversari amb una acció adreçada a la ciutadania. Aquest dissabte 14 de març, els paradistes repartiran talls de pastís gratuïts als clients que presentin un tiquet de compra, en una iniciativa pensada per compartir la commemoració amb els visitants del mercat.
Les racions, que seran de crema catalana i elaborades per la parada Cal Jan, es podran recollir a la cuina del mercat a partir de les 8.30 hores i fins que s’esgotin les existències. L’acció forma part dels actes previs a la celebració de l’aniversari de la reforma de l’edifici, que es commemorarà oficialment el pròxim dilluns 16 de març.
La jornada coincidirà també amb una altra efemèride destacada: els 43 anys de la inauguració del Mercat de Torreforta. Per celebrar-ho, els paradistes d’aquest mercat han organitzat el sorteig de cinc entrades dobles per visitar PortAventura, que s’han repartit entre els seus clients coincidint amb la vigília de l’aniversari.
La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç i Turisme de l’Ajuntament, Montse Adan, ha posat en valor el paper dels mercats com a espais socials i de convivència. Segons ha destacat, tant el Mercat Central com el de Torreforta són un exemple de la implicació dels paradistes i de la seva connexió amb la ciutadania.
Els actes culminaran dilluns amb la celebració conjunta dels dos aniversaris, quan es bufaran les espelmes d’un pastís compartit i s’anunciaran noves accions vinculades als mercats de la ciutat.